Iconische Supra-achterlichten op nieuwe GR Supra

De iconische Supra-achterlichten zouden eigenlijk verplicht moeten zijn op de Supra.

Onlangs stond er een Toyota Supra van de A80-generatie op de parkeerplaats van de lokale Albert Heijn te schitteren. Het was een redelijk standaard exemplaar, op de verlaging en grotere Volk Racing TE37-velgen na.

We kijken vaak naar de ‘A80’ als een tuningsobject, maar eigenlijk nooit als designicoon. Dit terwijl de styling bijzonder geslaagd is. De A80 heet namelijk een elegant lijnenspel zonder tierlantijntjes, zonder anoniem te zijn.

Lampenwinkel

Daar zijn de lampenwinkels voor en achter (mede) verantwoordelijk voor. De gigantische koplampen zijn vrij herkenbaar. De achterlichten zijn helemaal te gek: die vier ronde lampen in één cluster zijn zeer typerend voor deze generatie Supra. Sterker nog, we kennen geen enkele auto die het exact hetzelfde heeft.



Links de ‘normale’, rechts met de iconische Supra-achterlichten.

Het is dus eigenlijk best vreemd dat Toyota zo’n design-hoogstandje links laat liggen. Gelukkig zijn daar de tuners nog die daar verandering in kunnen brengen. Die kunnen hun inspiratie opdoen bij render-specialisten van Flathat3D. Die hebben namelijk en perfecte visie voor een achterlicht voor de Supra (A90).

Iconische Supra-achterlichten

Het idee is vrij simpel. De indeling van de oude A80 zijn toegepast op de A90. Dus een unit met aan de buiten kant een amberkleurige pinker, vervolgens twee rode lampen en in het midden een wit lampje. Het zorgt gelijk voor een leuke Aha-erlebnis. Leuk weetje: deze volgorde is overigens nooit in Europa geleverd.

US achterlicht

EU achterlicht

JDM facelift achterlicht

De JDM- en US-Supra’s hadden dit, bij de Europese modellen was de volgorde amber-rood-wit-rood. De reden is typegoedkeuring. Het binnenste rode lampje is een mistlicht en die moet in de EU minimaal 10 centimeter van het reguliere achterlicht staan. Weet je dat ook weer.

Nu is het wachten op de eerste tuner die deze iconische Supra-achterlichten daadwerkelijk gaat produceren. Uiteraard mag Toyota het idee ook gebruiken voor wanneer de huidige Supra een facelift ontvangt.

