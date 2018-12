Deze raceauto past bijna letterlijk onder de boom

Lieve kerstman, deze willen wij.

Het is een categorie auto’s die we in Nederland veel te weinig tegenkomen, die van de Kei-Car. De klasse is een oplossing van de Japanse overheid. Als je een auto hebt die voldoet aan de Kei-car eisen, dan betaal je aanzienlijk minder belasting. De uitwerking is dat de auto moet voldoen aan aan diverse eisen, zoals de afmetingen, cilinderhoed (660 cc) en het maximaal vermogen (64 pk).

De meeste auto’s die voldoen aan dat reglement zijn allemaal hatchbacks en mini-MPV’tjes. Kleine driecilinder voorin, voorwielaandrijving en zoveel mogelijk binnenruimte. Maar voor veel fabrikanten is het ook een uitdaging om met die eisen een zo leuk mogelijke auto te maken. Op dit moment is de leukste Kei-car namelijk de Honda S660. Op papier is dit een exotische sportwagen. De auto heeft een 660 cc driecilinder turbomotor die in het midden is geplaatst en de achterwielen aandrijft. Kortom, een zeer bijzondere auto. Er zijn weinig merken die een dergelijke layout in de aanbieding hebben, laat staan bij zo’n kleine auto.

Ondanks dat je genoeg bekijks zult hebben met de Honda S660, kan het zijn dat het niet voldoende is en je een unieke carrosserie wenst. Dat is mogelijk. Zo lieten wij in Augustus van dit de S660 Neo Classic zien. Een S660, maar dan anders. De auto had een compleet ander koetswerk dat moest herinneren aan de oude Japanse sportwagens. De S660 Neo Classic ziet er geweldig uit, oordeelt u vooral zelf:

Maar het kan dus nog gaver in de vorm van de S660 Neo Classic Racer. Het principe is hetzelfde als bij de S660 Neo Classic. Het zijn koetswerkdelen die de oude koetswerkdelen vervangen. Honda heeft het uiterlijk onder loep genomen en vond dat het wel wat heftiger kon. De auto heeft een uitgeklopte carrosserie met popnagels voor de betere ‘Le Mans’-look.

Verder zien we een grote spoiler, niet dat de auto het nodig heeft met 64 pk, maar het ziet er wel gaaf uit. Aan de zijkant zijn er een paar stickers en grote lucht inlaten. De verbreding is ook aanwezig op de voorwielen. De voorbumper is extra dik aangezet en de koplampen refereren aan de klassieke ronde koplampen di met stickers zijn afgeplakt. De striping is natuurlijk veel te veel van het goede maar vanwege zijn klassieke voorkomen en compacte afmetingen is het hem vergeven.

Of er ook racestoelen in zitten en er een rolkooi aanwezig is, is niet bekend. Het zou wel uitstekend passen. De Honda S660 Modulo Neo Classic Racer maakt zijn debuut op de Tokyo Motor Show van volgend jaar. Er zijn nog geen productieplannen, maar hopelijk gaat Honda een serie van deze kits bouwen. Gewoon omdat het kan.

