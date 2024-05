Top 10: best verkochte dikke bakken van Nederland [Q1 2024]

2024 begint uitstekend met de verkoop van het dikkere spul in Nederland.

Er is een ruim aanbod van luxe auto’s tegenwoordig. Je hebt de topmodellen van de gevestigde premium merken, maar dan zijn er ook nog de speciale merken als Ferrari, Bentley, Rolls-Royce en Lamborghini. Het aanbod auto’s die tenminste 250.000 euro kosten of meer is ruim. En ze vinden gretig aftrek!

Uit cijfers over het eerste kwartaal van 2024 kun je de conclusie trekken dat de luxe automerken goede zaken doen. Er is genoeg geld in omloop onder de rijkste groep Nederlanders om zichzelf een leuke nieuwe auto cadeau te doen.

De best verkochte luxe auto’s met een pittig prijskaartje staan hieronder opgesomd in een top 10. Ziet er niet slecht uit toch? Het gaat om de verkopen van 1 januari 2024 tot en met 30 april 2024.

Wat valt op?

Allereerst: moddervette SUV’s zijn nog steeds een succes. Met op 1 en 2 een veel te zware, veel te dure en veel te snelle Bentley Bentayga en Lamborghini Urus.

Wat heel knap en heel gaaf is, de gloednieuwe Aston Martin DB12 staat op plek drie met 12 verkopen in het eerste kwartaal. Gaaf, want het is een bloedmooie auto. Een verrijking voor het Nederlandse autolandschap.

De Rolls-Royce Spectre is internationaal een hit, nationaal ook. Want de elektrische Rolls staat op de vierde plaats. Vervolgens is Ferrari goed vertegenwoordigd met maar liefst vier modellen! Lamborghini trekt qua aantallen aan het langste eind als je het merk vergelijkt met Ferrari. De Revuelto komt de top 10 binnen, leveringen van de opvolger van de Aventador zijn recentelijk begonnen.

Top 10 autoverkoop hogere segment Q1 2024

Positie Merk/model Aantal 1 Bentley Bentayga 15 2 Lamborghini Urus 13 3 Aston Martin DB12 12 4 Rolls-Royce Spectre 11 5 Ferrari 296 10 6 Ferrari SF90 9 7 Ferrari Purosangue 6 8 Lamborghini Huracan 6 9 Ferrari Roma 5 10 Lamborghini Revuelto 3 Bron: BOVAG

