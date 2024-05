BREEK: Adrian Newey vertrekt bij Red Bull Racing

Het is officieel: Adrian Newey gaat zijn biezen pakken bij Red Bull.

Red Bull houdt dit jaar de gemoederen flink bezig en dat is niet omdat Max Verstappen de overwinningen aan elkaar rijgt. Het rommelt op z’n zachtst gezegd flink binnen de gelederen van Red Bull. Toch is er nog niemand opgestapt. Zelfs Christian Horner niet.

Nu gaat er toch iemand vertrekken bij Red Bull, namelijk Adrian Newey. Dit dook vorige week al op als gerucht, maar inmiddels is het officieel. Red Bull maakt bekend dat Adrian Newey hen gaat verlaten.

De grote vraag is natuurlijk: wat gaat hij hierna doen? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Red Bull meldt dat Adrian Newey volgend jaar zijn F1-taken neerlegt, maar nog wel het hypercar project gaat afronden. Newey blijft dus nog even bij Red Bull.

Het lijkt er dus op dat hij niet meteen een overstap maakt naar een ander team. Of hij dan van zijn welverdiende pensioen gaat genieten? Dat ook niet, want Newey heeft het in zijn statement wel over “nieuwe uitdagingen.” We zijn benieuwd.

Hoewel er journalisten zijn die anders beweren heeft Adrian Newey natuurlijk een heel groot aandeel gehad in het succes van Red Bull. Hij deed in 2006 zijn aantrede bij Red Bull Racing en is dus al sinds de vroege jaren betrokken bij het team. Zijn vertrek is dus een enorme aderlating voor Red Bull.