Top 10: beste F1-rijders volgens de teambazen

And the winner is..

Wie was nu de beste rijder van 2017? Een discussiepuntje waar we het met z’n allen uren over kunnen hebben. In dit geval werd de vraag gesteld door Autosport.com aan de teambazen. Er werd een top 10 met de beste rijders samengesteld. De bazen moesten stemmen door middel van het F1-scoresysteem (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1).

Alle bazen van de deelnemende teams deden mee met met de poll. Er moest gekeken worden naar de algehele prestaties van de coureur gedurende de 20 races van het afgelopen seizoen. Lewis Hamilton bleek de favoriet. De wereldkampioen heeft met 233 punten een verre voorsprong op de andere coureurs uit de lijst.

Verder denken de teambazen bijzonder positief over Max Verstappen. Ondanks pittige tegenvallers gedurende het seizoen, wist de Nederlander mooi twee overwinningen op zijn naam te schrijven. De Red Bull-rijder staat dan ook op een tweede plek. Check het volledige overzicht hieronder.

10 – Valtteri Bottas – 39 punten

9 – Nico Hulkenberg – 47 punten

8 – Carlos Sainz – 49 punten

7 – Kimi Raikkonen – 49 punten

6 – Fernando Alonso – 65 punten

5 – Esteban Ocon – 73 punten

4 – Daniel Ricciardo – 112 punten

3 – Sebastian Vettel – 141 punten

2 – Max Verstappen – 143 punten

1 – Lewis Hamilton – 233 punten

Met dank aan Wouter voor de tip!