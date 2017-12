Vermicelli! Na Alfa Romeo ook Maserati de F1 in!?!

Zou Sergio als het echt gebeurt dreigen dat Ferrari nog steeds kan vertrekken uit de sport?

De terugkeer van Alfa Romeo in de Formule 1 is letterlijk nog geen week officieel, maar na deze aria kabbelt de Italiaanse opera alweer door naar haar volgende blok. Inmiddels zou Sergio Marchionne ook plannen hebben om Maserati te laten terugkeren in de sport. Che Follia!

De drietand was al actief in de vroege beginjaren van de Formule 1, toen de motoren nog voor de rijders gepositioneerd werden. Aanvankelijk waren de Masers zelfs veruit de snelste auto’s van het veld. Doch door -je verzint het niet- financiële problemen beëindigde het team haar deelname als fabrieksteam in 1958. In de jaren ’60 werden er nog wel motoren geleverd aan het Cooper-team, dat zelfs twee keer wist te winnen met de Maserati-V12 in het achteronder. Maar sindsdien heeft het traditiemerk zich niet meer vertoond op het hoogste niveau van de autosport.

Daar moet dus nu verandering in komen en wel met enige hulp van Haas F1. Velen vroegen zich af wat er van de Amerikaanse privateer moest worden, nu Alfa Romeo Sauber geacht moet worden het meeste liefde uit Maranello te ontvangen. Dit zou het antwoord kunnen zijn: Haas F1 wordt naast Alfa Romeo Sauber gewoon de tweede satelliet van Ferrari.

Het Australische motoring.au claimt dat de deal al praktisch rond is: Haas F1 krijgt zo’n twintig miljoen van FCA voor de ‘branding rights’ (als in: hoeft niet te betalen voor de motoren) en in ruil daarvoor schilderen de Yanks een mooi drietandje op de motorkap op een donkerblauwe achtergrond. Wellicht betekent dit dus ook het einde van Haas’ grafsaaie livery.

Voor Ferrari zitten er zowel technische als politieke voordelen aan de deal. Met drie teams kunnen ze bijvoorbeeld (stiekem?) wat data uitwisselen. Aan de andere kant: Haas F1 maakt nu ook al af en toe gebruik van Ferrari’s windtunnel. Het politieke voordeel is zodoende waarschijnlijk minstens net zoveel waard: met drie teams in de portefeuille kunnen de Italianen een blok vormen in alle onderhandelingen die plaats zullen vinden met de FIA, Liberty media en de andere teams omtrent de toekomstige richting van de F1.

Het hele verhaal klinkt nog een beetje hap-slik-weg, maar een en ander zou volgende week al bevestigd worden. En laten we eerlijk zijn: het zou niet de eerste keer zijn dat Marchionne de Tridente op een Yank-tank plakt (rijtest).