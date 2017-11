Max vs. Ricciardo, wie was er dit jaar beter?

Oudhollandse nuchterheid vs. bikkelharde Aussie grit.

Nu het seizoen voorbij is, kunnen we er eens rustig op terugblikken. Nadat we eerder al keken wie er tijdens de race de meeste inhaalacties had uitgevoerd en welke coureur er in de laatste vijf races het beste scoorde, leggen we onze loep vandaag over de inner-team battle waarin Max zich bevond.

Laten we maar beginnen met the elephant in the room: hun frequente uitvalbeurten. De hoeveelheid keren dat we de problematiek rondom de Renault-motor hebben aangekaart staat inmiddels ongeveer gelijk aan het aantal variaties dat de Lotus Elise door de jaren heen heeft gekregen. In andere woorden, het kan zo niet langer door. Nu Toro Rosso volgend jaar al overstapt op krachtbronnen van Honda, is het niet ondenkbaar dat het moederteam eenzelfde weg zal inslaan. Het is slechts een kwestie van tijd.

Een ding kunnen we Renault in ieder geval toedichten: ze zijn hoe dan ook consistent. Als we kijken naar het aantal DNF’s waarmee beide coureurs gedurende het seizoen te maken kregen, zien we dat het helemaal niet zo ver van elkaar vandaan lag als je wellicht zou denken. Waar Max’ auto vooral aan het begin van het seizoen bijzonder weinig zin had om de race uit te rijden, waren Danny Ric’s uitvalbeurten iets verder uiteengespreid. Dit zorgt overigens ook voor de lage head-to-head score in de tabel hieronder, omdat er over 20 races slechts 7 waren waarin beiden samen aan de finish kwamen. Gekeken naar deze resultaten, was Max hier vaak de betere van het stel.

Verstappen Ricciardo Punten 168 200 Overwinningen 2 1 Podiums 4 9 Top 10's 13 14 DNF's 7 6 Head-to-head: Race 5 2 Head-to-head: Kwalificatie 13 7

Dit wordt echter weer tegengesproken door het feit dat, in de races waarin beiden de finish wél haalden, het rendement van Ricciardo een stuk hoger ligt. De Australiër reed in meer dan de helft van het aantal races dat hij uitreed naar een podiumpositie, terwijl Max in slechts 4 van de 13 races die hij voltooide bij de beste drie van het veld hoorde. Dit is best ernstig, zeker omdat de Nederlander zijn teamgenoot op de zaterdag veelal om de oren reed.

Opvallend is het feit dat beide coureurs geen enkele keer buiten de top 10 eindigden, afgezien van hun DNF’s. Sterker nog, op een geteisterde wedstrijd in Italië van Max na, eindigde er dit seizoen geen Red Bull lager dan P6. Dit geeft maar weer aan dat de Red Bull zonder meer bij de beste drie teams van het veld hoort. Of we dit volgend jaar zien veranderen met de komst van Renault-blokken in de McLarens, moeten we nog maar afwachten.

Je zou kunnen zeggen dat er sprake is van een relatief logische verdeling. Max, hoewel enorm volwassen voor zijn leeftijd, lijkt nog altijd last te hebben van het eeuwenoude idee dat jonge mensen veel polarisender te werk gaan. Kort gezegd was het seizoen van Nederlander er een van bijzonder hoge pieken en gigantisch diepe dalen. Ricciardo, die al wat extra jaartjes onder zijn riem heeft zitten, leek zeker in 2017 de mindere van de twee, al maakte hij dit meer dan goed door met admirabele consistentie naar punten en podiums te rijden.

Hoewel Max de beruchte kwalificatieskills van de immer glimlachende Honey Badger dit jaar behoorlijk wat klappen heeft gegeven, heeft hij het wanneer het echt telt toch enigszins laten liggen. Natuurlijk kunnen we dit afschuiven op de betrouwbaarheidsproblemen, maar zelfs met een winst voor Max en een puntloze race voor Danny Ric, zouden hun posities in de wk-stand onveranderd blijven. Aan de andere kant, Max heeft nog veel meer tijd en ruimte om zich te ontwikkelen, terwijl de klok voor Ricciardo alweer even aan het tikken is.

In mijn ogen zal 2018 voor beide coureurs een uitermate belangrijk jaar worden. Max zal na de winter ongetwijfeld nog sterker uit de verf komen dan voorheen, terwijl Daniel alle zeilen bij zal moeten zetten om zijn tempo bij te houden. De Australiër zal zijn team naar verwachting aan het eind van het jaar verlaten, dus zal het voor hem noodzakelijk zijn om zichzelf nog eens extra in de schijnwerper te rijden.