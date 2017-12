Hier, de officiële F1-kalender voor 2018

Agenda in de aanslag. Check hier wanneer je in 2018 kunt genieten van Formule 1.

Vandaag kwamen de Formule 1-bazen en de FIA samen bij het World Motor Sport Council. Bij deze meeting werd de kalender voor 2018 officieel goedgekeurd en gepresenteerd. Zoals altijd start de F1 in Australië en zal de laatste race in Abu Dhabi plaatsvinden. Zet meteen de belangrijkste datum in de agenda: op 26 augustus is de Grand Prix van België.

Voor het eerst sinds 2008 staat een Franse Grand Prix op de kalender. Daarnaast maken Nederlanders nog een kans om de F1 van relatief dichtbij mee te maken. Eind juli is het circus in Hockenheim, Duitsland. Check het volledige overzicht hieronder.

25 maart – Melbourne, Australië

8 april – Sakhir, Bahrein

15 april – Shanghai, China

29 april – Baku, Azerbeidzjan

13 mei – Barcelona, Spanje

27 mei – Monaco, Monaco

10 juni – Montreal, Canada

24 juni – Le Castellet, Frankrijk

1 juli – Spielberg, Oostenrijk

8 juli – Silverstone, Groot-Brittanië

22 juli – Hockenheim, Duitsland

29 juli – Boedapest, Hongarije

26 augustus – Spa-Francorchamps, België

2 september – Monza, Italië

16 september – Singapore, Singapore

30 september – Sochi, Rusland

7 oktober – Suzuka, Japan

21 oktober – Austin, Verenigde Staten

28 oktober – Mexico City, Mexico

11 november – Sao Paola, Brazilië

25 november – Yas Marina (Abu Dhabi) – Verenigde Arabische Emiraten