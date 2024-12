Top 10: dit waren de beste spots van 2024!

We gaan kijken naar de beste spots op Nederlandse bodem van het afgelopen jaar.

Met nog maar één grijze dag te gaan, lijkt het ons aannemelijk dat de beste spots van het jaar wel geüpload zijn. De tijd is dus rijp om terug te blikken op de meest bijzondere spots die in 2024 op Autoblog Spots verschenen!

Daarbij beperken we ons even tot de beste spots op Nederlandse bodem, want die blijven toch het leukste. Als je meer foto’s van de desbetreffende spot wil zien moet je even op de foto klikken, of op het kopje. Dan gaan we nu door naar de top 10, op willekeurige volgorde.

Spotter: @gerald

We trappen af met een auto waar er maar eentje van is in Nederland: de KTM X-Bow GT-XR. Waar de gewone X-Bow een soort veredelde skelter is (even heel oneerbiedig gezegd), is de GT-XR een serieuze supercar met een carbon body en een straaljagerachtige cockpit. De GT-XR wordt aangedreven door een Audi vijfcilinder, die 500 pk levert. Het prijskaartje van deze auto bedraagt €474.552.

Spotter: @yoeri_fakkeldij

Er staat één Monza op Nederlands kenteken (een SP1), maar die heeft zich dit jaar niet vertoond. Wel verscheen in Laren deze Monza SP2 – de versie met twee zitplaatsen – op groene platen. Via het Tailor Made-programma is dit exemplaar uitgevoerd als een hommage aan de 750 Monza. We hebben geen exact prijskaartje, maar de waarde van deze auto ligt rond de €3 miljoen.

Spotter: @tdvphotography

De nieuwe Koenigsegg op Nederlands kenteken mag natuurlijk niet ontbreken in de top 10. Deze 1.600 pk sterke Jesko is pas de tweede Koenigsegg ooit op Nederlands kenteken en momenteel de enige. Prijskaartje? €3.524.707.

Spotter: @tristheking

Wederom een echte zeldzaamheid in Nederland: de nu al legendarische Lexus LFA. Er staat slechts twee LFA’s op Nederlands kenteken. Als bonus is dit is ook nog eens een Tokyo Edition, waar er maar negen van gemaakt zijn.

Spotter: @europeancarshotinsta

We blijven nog even in V10-sferen, met de Porsche Carrera GT. Die is net iets minder zeldzaam dan de LFA, maar zeker in Fayence Yellow heel bijzonder. Van de 14 Carrera GT’s op Nederlands kenteken zijn er maar twee uitgevoerd in geel. Wat verhoudingsgewijs nog veel is, gezien de zeldzaamheid van gele Carrera GT’s.

Spotters: @justawheelchairguy

De Librije is ’s lands enige echte driesterrenrestaurant, dus het is niet verrassend dat hier regelmatig leuk spul voor de deur staat. In juni werden de spotters van Zwolle getrakteerd op een topspot: een Ferrari SA Aperta’s. Van deze gelimiteerde open versie van de 599 zijn er maar twee in Nederland. Dit blauwe exemplaar was ook nog nooit gespot, ondanks het feit dat ‘ie al sinds 2016 op kenteken staat.

Spotter: @spotcrewda

Naast de Nederlandse Jesko is er dit jaar nóg een Koenigsegg gespot in Nederland. In september dook deze zwarte CCXR op in Maastricht. Deze spot is eigenlijk nog specialer, aangezien het waarschijnlijk een eenmalige verschijning was. Leuk feitje: deze Koenigsegg was tot voor kort in het bezit van Adrian Sutil, die een uitgebreide autocollectie bezit.

Spotter: @europeancarshotinsta

Een van de duurste auto’s is het lijstje is deze klassieke Ferrari. Van de 400 Superamerica SWB Cabriolet Pininfarina zijn er maar zeven gebouwd. Deze specifieke auto is afgelopen zomer geveild in Monterey. Omdat de auto pas na de veiling is verkocht weten we niet het bedrag, maar RM Sotheyb’s rekende vooraf op 6 á 7 miljoen dollar. En dat reed dus gewoon op de Nederlandse snelweg op een open trailer.

Spotter: @yoeri_fakkeldij

Er zijn een paar Chirons in Nederland die regelmatig naar buiten komen, maar dat geldt niet voor dit zilverkleurige exemplaar. Deze auto verscheen in juli 2023 op kenteken, maar werd pas in september van dit jaar voor het eerst gespot. Deze Chiron heeft een catalogusprijs van €3.058.397.

Spotter: @joosstra

Last but not least een icoon uit de jaren ’90: de Jaguar XJ220. In vergelijking met sommige andere supercars uit die periode een ondergewaardeerde auto, maar dat maakt ‘m niet minder bijzonder. Kijk alleen al naar dat gestrekte silhouet… Van de XJ220 staan maar vijf exemplaren op Nederlands kenteken, en deze groene is de enige van de vier die origineel Nederlands is.