Top 10: dit zijn de duurste auto’s die vorig jaar geveild zijn

Jazeker, deze verwaarloosde Mercedes was een van de duurste auto’s van 2024.

Het is inmiddels een beetje laat, maar we gaan toch nog even terugblikken op 2024 met een lijstje. Classic Car Rating heeft in hun jaarlijkse rapport namelijk op een rijtje gezet wat de duurste auto’s waren die in 2024 zijn geveild. En dat wilden we jullie niet onthouden.

We nemen de volledige top 10 duurste auto’s die in 2024 zijn geveild met jullie door!

10. Ford GT40 Lightweight (1969)

€7.130.000

Foto: Mecum Auctions

Als je een GT40 tegenkomt op een evenement is het negen van de tien keer een replica, maar dit is dus een echte. Het betreft een GT40 Mk1 Lightweight, waar er maar tien van gebouwd zijn. Goed voor een opbrengst van dik 7 miljoen op de veiling van Mecum.

9. Ferrari 312 T4 (1979)

€7.655.000

Foto: RM Sotheby’s

Vorig jaar mocht RM Sotheby’s de collectie historische racewagens van Jody Scheckter veilen. Het hoogtepunt was deze Ferrari 312 T4. De Zuid-Afrikaanse coureur reed hiermee negen races in 1979, waarvan hij er drie won. Na meer dan 40 jaar in bezit te zijn geweest van Scheckter, wisselde de auto nu voor 7,6 miljoen van eigenaar.

8. Mercedes 300 SL (1956)

€8.665.000

Foto: RM Sotheby’s

Op nummer acht treffen we een heuse schuurvondst. Deze 300 SL maakte onderdeel uit van een epische barnfind. Op een schroothoop in Los Angeles stonden allerlei prachtige klassiekers te verpieteren, waaronder meerdere Miura’s, 300 SL’s en een one-off Iso Grifo. Dit ‘schroot’ bleek nog aardig wat waard: deze 300 SL bracht maar liefst €8,6 miljoen op. Dit is namelijk een uiterst zeldzaam exemplaar met ‘Alloy’ koetswerk.

7. Ferrari 250 GT SWB Competizione (1960)

€10.158.125

Foto: RM Sotheby’s

We zijn nu aangekomen op het terrein van de acht cijfers, met deze 250 GT SWB. Sowieso een van de fraaiste en meest gewilde klassiekers. Dit is ook nog eens de raceversie – de Competizione – met meerdere overwinningen op zijn naam. In het geel met racenummers is deze auto echt om te kwijlen. €10 miljoen is heel veel geld, maar we kunnen de koper geen ongelijk geven.

6. Pagani Zonda LM Roadster (2014)

€10.745.000

Foto: RM Sotheby’s

Deze Pagani is de grote uitzondering in dit lijstje. Het is namelijk de enige auto die minder dan 40 jaar oud is. Sterker nog: de auto was nog maar 10 jaar oud op het moment van de veiling. Het betreft een one-off Zonda LM Roadster, al geldt dat ‘one-off’ voor wel meer Zonda’s. Best wel bizar als je er over nadenkt: deze auto bracht gewoon méér op dan een 250 SWB met racehistorie.

5. Mercedes Simplex 60 HP (1903)

€11.200.000

Foto: Gooding & Co

Van een auto uit 2014 gaan we naar een auto die ietsje ouder is. Deze Mercedes is vooroorlogs, in de zin van: voor de Eerste Wereldoorlog. De auto is 121 jaar in het bezit van de zelfde familie geweest. De Mercedes Simplex 60 HP beschikt over 60 pk, zoals de naam al doet vermoeden, wat destijds bijzonder veel was. Het schijnt dat er nog maar vijf exemplaren over zijn.

4. Ferrari 410 S (1955)

€11.775.000

Foto: RM Sotheby’s

Van de Ferrari 410 S zijn er maar vier gebouwd, waarvan dit de eerste was. Deze auto fungeerde als prototype. Dit exemplaar heeft niet de racehistorie van de latere auto’s, maar heeft wel een overwinning met Caroll Shelby achter het stuur op zijn naam staan. Deze 410 S heeft ook nog de originele motor, een 5,0 liter V12. De auto was goed voor een kleine 12 miljoen. Dat is een leuk bedrag, maar in 2022 werd een 410 S voor bijna het dubbele afgehamerd.

3. Alfa Romeo 8C 2900 Lungo Spider (1938)

€12.720.000

Foto: Gooding & Co

De top van deze lijst wordt vooral gedomineerd door Ferrari, maar er zit ook nog een Alfa tussen. Het betreft een 8C Spider die we niet anders kunnen omschrijven dan bloedmooi. Het gedeelte Lungo in de naam betekent dat dit de versie is met lange wielbasis (3 meter). Hier zijn er voor zover bekend maar vijf van. Onder de motorkap schuilt een 2,9 liter acht-in-lijn. De auto werd voor ruim 12 miljoen geveild op Pebble Beach.

2. Ferrari 250 GT SWB California Spider (1960)

€15.465.000

Foto: RM Sotheby’s

De 250 GT SWB California Spider kan gerekend worden tot de fraaiste en meest legendarische Ferrari’s. Het bijzondere aan dit exemplaar: het is de allereerste. Dat wil zeggen: de eerste SWB, eerder was er al wel de LWB. Deze auto was goed voor een opbrengst van €15,5 miljoen.

1. Ferrari 250 GT SWB California Spider (1960)

€16.320.000

Foto: Mecum Auctions

Wat brengt er meer op dan de allereerste 250 SWB California Spider? Nou, de laatste 250 SWB California Spider. Grappig genoeg werden vorig jaar zowel de eerste als de laatste geveild. En de laatste bracht dus het meeste op. Hier werd nog 8 ton meer op geboden. Met een opbrengst van €16,3 miljoen was dit dé duurste auto die in 2024 werd geveild.

Bron: Classic Car Ratings