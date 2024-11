Is deze Pagani occasion 12 miljoen waard?

1 miljoen per cilinder, is dat een goede deal?

De Pagani Zonda – die in 1999 het levenslicht zag – is al snel uitgegroeid tot een iconische auto. En ondanks het feit dat de auto heel lang in productie is geweest zijn er maar 140 van gebouwd door de jaren heen. Dit alles maakt een tweedehands exemplaar zeer gewild.

Zelfs bij de meest prestigieuze veilinghuizen komt maar zelden een Zonda voorbij. RM Sotheby’s heeft nu echter een exemplaar in de aanbieding. Een uniek exemplaar zelfs, waar er maar eentje van is. Nu geldt dat voor zo’n beetje iedere Zonda, maar toch.

Zonda 760 LM Roadster

De auto in kwestie is een Pagani Zonda 760 LM Roadster. Dit is een hele late Zonda, want deze dateert uit 2014, toen de Huayra al in productie was. Dat kun je ook zien aan de spiegels, die zijn namelijk afkomstig van een Huayra.

Als je een beetje thuis bent in Pagani’s weet je dat de 760-serie omgebouwde oudere Zonda’s zijn. Zo is deze auto gebaseerde op een Zonda S. Verder is het (even oneerbieding gezegd) een samenraapsel van verschillende varianten, met elementen van onder andere de Cinque en de Tricolore.

Le Mans

De LM Roadster heeft echter ook diverse unieke onderdelen, zoals de absurd grote spoiler. Ook bijzonder zijn de koplampen. Waar de lampen van de Zonda normaalgesproken onbedekt zijn, zitten ze nu achter glas. Dit is geïnspireerd op Le Mans-prototypes, dus we gokken dat de auto daar zijn naam aan te danken heeft.

Het ‘760’-gedeelte in de naam verwijst naar het vermogen. De 7,3 liter Mercedes V12 levert in dit geval dus 760 pk. Dat is flink meer dan de 555 pk die Zonda S standaard leverde. De toerenteller loopt op tot een hemelse 7.500 toeren.

Geen garage queen

Voor een one-off hypercar uit 2014 heeft deze auto nog best wat kilometers, namelijk 28.505. Deze auto is dus geen garage queen. De eigenaar heeft er diverse rally’s door Europa mee gereden.

Wat de Pagani Zonda 760 LM Roadster moet opbrengen is nog even afwachten, maar RM Sotheby’s heeft in ieder geval torenhoge verwachtingen. Ze rekenen op een bedrag van minstens €11,5 miljoen. Dat is héél veel geld voor een auto die geen klassieke Ferrari is. Hoeveel de auto echt waard is gaan we 1 december zien in Dubai.