Pas op voor deze bizarre verkeersregels tijdens de wintersport!

Verschillende verkeersregels in het land waar jij een wintersport gaat beoefenen kende je waarschijnlijk nog niet.

Ieder land heeft zo zijn eigen eigenaardigheden. Ook als het om mobiliteit gaat. Waar wij in Nederland moeite blijven houden met het openbaar vervoer, vonden ze het in Zwitserland ruim een halve eeuw te gevaarlijk om autoraces toe te staan. En zo zijn er ook vreemde verkeersregels in de landen waar je misschien wel op wintersport gaat.

Je kent inmiddels het vaste rijtje met andere verkeersregels in landen waar je op wintersport gaat. Je moet in bepaalde landen vignetten en milieusticker hebben of tol betalen. Dat soort regeltjes ken je, dus die slaan we vandaag over. De volgende bizarre verkeersregels kwamen we tegen in landen waar je kunt gaan wintersporten. Ken jij nog meer gekke regels? Laat het ons weten! Voor je gaat vertrekken: check ook even welke apps je nodig hebt voor je op wintersportvakantie gaat.

Duitsland

Benzine- of stroomtekort op de Autobahn? Schande!

Als jouw auto zonder benzine naast de snelweg komt te staan, is dat al vervelend genoeg. Hou Storm en Veerle maar eens rustig terwijl jij naar een oplossing zoekt! Daarnaast kan er Polizei voorbijkomen om de pret nog verder te drukken.

Stilvallen door een benzine- of stroomtekort wordt in Duitsland gezien als parkeren. En dat mag niet op de Autobahn. Stilstaan op de snelweg kan resulteren in een boete van € 35,-. Sta je langer dan drie minuten stil, dan kan de boete stijgen naar € 70,-.

Sluit je ramen, anders neemt de politie je auto mee

Nog zo’n teken van nalatigheid dat in Duitsland met de harde hand wordt aangepakt. Wanneer je de ramen van je auto niet goed sluit, schendt je de verplichting tot bescherming tegen onbevoegd gebruik van jouw auto. Oftewel, je maakt het voor dieven te makkelijk dat ze je auto meenemen. Ook als je wel gewoon de auto op slot hebt gedaan!

Om je auto ”in bescherming” te nemen, kan de politie jouw auto laten wegslepen. Het factuurtje dat het sleepbedrijf uitschrijft, komt dan jouw kant op. Volgens een Duitse rechtbank kunnen sleepbedrijven een basisbedrag voor het wegslepen van 230 euro netto rekenen, plus een toeslag van 15 procent voor werk op zondag en ’s nachts, en 19 procent btw. Van dat geld had je de skipassen ook nog wat dagen kunnen verlengen.

Oostenrijk

Politie mag jouw snelheid inschatten

Keurig de cruise control op 104 km/u om een boete te voorkomen maar toch net wat vlugger te gaan dan de andere weggebruikers? Pas daar maar mee op in Oostenrijk. De politie aldaar is bevoegd om je op schatting van je snelheid te beboeten. Denkt Onkel agent dat je te hard rijdt? Dan kan hij je op de bon slingeren.

Zwitserland

Revven of pops-and-bangs? Nein!

Zwitsers houden van rust, niet van revven. Het is in Zwitserland dan ook illegaal om onnodig lawaai te maken met je auto. Of zoals de wet het voorschrijft: ”Bestuurders, passagiers en begeleiders mogen geen vermijdbare geluiden produceren.” Voorbeelden hiervan zijn:

Voortdurend onnodig rondrijden in steden;

onnodig voorverwarmen en laten draaien van de motor van stilstaande voertuigen;

hoge motortoerentallen bij stationair draaien of rijden in lage versnellingen;

onzorgvuldig laden en lossen van voertuigen;

het dichtslaan van autodeuren, motorkappen, kofferdeksels en dergelijke;

het te snel optrekken van het voertuig, vooral bij het wegrijden;

Het veroorzaken van vermijdbare geluiden uit het uitlaatsysteem, met name het genereren van luide geluiden bij het schakelen of het abrupt loslaten van het gaspedaal

Frankrijk

Let op voor de superflitskast!

Sinds 2019 staan er in Frankrijk ‘Mesta Fusion’ flitscamera’s. Deze flitspalen trekken niet alleen een foto van auto’s die te hard rijden, maar kunnen je ook betrappen op het rijden op een busbaan, rijden in de berm, het gebruik van de telefoon en zelfs op bumperkleven.

Italië

Overmatig toeteren is soms toegestaan

Maakt een van je mede-skiërs een flinke smak en breng je hem zelf richting het ziekenhuis? Dan heb je een vrijstelling om de claxon zolang als je wilt te gebruiken. Het is bij de Italiaanse wet legaal om aan één stuk te toeteren als je een zieke of gewonde vervoert. Heb je geen gewonde in de auto? Dan riskeer je een boete van € 42,- tot € 173,-.

Lampen aan!

In veel Europese landen is het voeren dimlichten overdag alleen verplicht in tunnels of bij slecht zicht. Italië is hierop een uitzondering. Daar moet je buiten de bebouwde kom altijd met je dimlichten aan rijden, zelfs bij zonnig weer! Doe je dit niet en de agent die je tegenkomt is in een slechte bui, dan kan hij je een boete van € 41,- tot € 169,- geven.

Voor de skiërs in minder populaire gebieden

Er zullen ook vast Nederlanders zijn die buiten het Duits, Italiaans of Frans sprekende winterpsportgebied blijft maar toch gaat skiën of snowboarden. Zo kun je bijvoorbeeld ook in Spanje wintersport beoefenen in de Pyreneeën of op de toppen van de Sierra Nevada. Stap je na het skiën de auto in, trek dan je dikke ski-jas en -handschoenen uit.

Vindt een agent dat je jas of handschoenen jou ervan kunnen weerhouden dat je veilig je auto kunt besturen, dan mag de agent hiervoor een boete uitschrijven. Als je op tijd betaalt, ben je € 40,- kwijt. Ben je te laat, dan verdubbelt de boete.

Foto: Wintersport met de 911 gespot door @p964