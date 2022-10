Top 15: occasion verkopen EV’s 2022 tot nu toe

Is er een verschuiving te zien met de occasion EV verkopen in 2022? Jazeker!

Eerlijk is eerlijk, de cijfers met betrekking tot gebruikte EV occasions is een beetje gek. Dat komt omdat er ook veel hagelnieuwe auto’s op kenteken worden gezet en in een voorraad van een dealer wordt opgenomen. Zo kan de dealer snel een auto leveren aan een klant. Echter, op papier is er dan sprake van een occasion. De EV komt immers niet hagelnieuw uit de doos.

Occasion verkopen EV’s 2022

Het geeft wat dat betreft een vertekend beeld. Desalniettemin is het interessant om eens te kijken wat de meest gewilde occasions zijn. Via VWE Automotive hebben we cijfers opgevraagd om in kaart te brengen wat de occasion verkopen EV’s 2022 tot nu toe laten zien. Dit zijn cijfers van januari 2022 tot en met augustus 2022.

Model S en Audi e-tron niet meer gewild

Onderstaande top 15 kwam hier uit naar voren. Wat valt op? In elk geval één Tesla minder. De Model S is niet langer terug te vinden op de lijst. De grote elektrische hatchback begint inmiddels een oudje te worden en is, mede door het vervallen van enkele fiscale voordelen, niet meer interessant. Hetzelfde geldt voor de Audi e-tron: te groot, te duur, niet meer interessant genoeg.

Slechts 2 nieuwkomers

Het zijn vooral verschuivingen in de lijst ten opzichte van vorig jaar. Heetste binnenkomer is de Skoda Enyaq iV. In 2021 nog niet te zien in de lijst. Dit jaar staat de EV uit Tsjechië op plek drie, na de Renault ZOE en de Volkswagen ID3. De ZOE is daarmee een nieuwe nummer één. De ID.3 stond echter kunstmatig op de eerste plaats. Dealers hadden enorme aantallen op kenteken gezet, waardoor Volkswagen opeens bovenaan stond in de occasionlijstjes.

Verleden jaar stond de elektrische Renault ZOE nog op de derde plaats, na de ID.3 en de Hyundai Kona. De Kona is dit jaar te vinden op de zesde plaats. Verder nieuw in de lijst is de Volkswagen e-Up! Samen met de Enyaq zijn dit de enige twee nieuwelingen in het lijstje. De overige auto’s stonden vorig jaar ook al in het lijstje, maar zijn verwisseld van plek. Het complete lijstje check je hieronder.