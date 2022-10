Top 3 laadpassen die je moet hebben als EV-rijder

Eén is geen. Dit zijn de top drie laadpassen die iedere EV-rijder moet hebben.

Het is een beginnersfout om met één laadpas op zak te gaan rijden in je elektrische auto. Dat is net als op vakantie gaan met één bankpas in de hoop dat het allemaal wel goedkomt. Vroeg of laat ga je daar gezeur mee krijgen en zal de pas om wat voor reden dan ook geweigerd worden. Of er is bijvoorbeeld een storing en je kunt er niks aan doen. Dan is het goed om een alternatief te hebben.

In samenwerking met Mobility Service hebben we een top drie laadpassen voor je samengesteld. Op basis van praktijkervaringen, dus niet alleen theoretisch bureauwerk. Het gaat hier niet alleen om gemak, maar ook om je portemonnee.

Om zo voordelig mogelijk te laden is het van belang dat je de juiste laadpas kiest. De starttarieven verschillen namelijk nogal bij de verschillende aanbieders. Check daarom regelmatig de prijzen van de verschillende laadpassen via handige websites zoals bijvoorbeeld laadpastop10.nl. Via deze website kun je alle laadpassen vergelijken op basis van jouw eigen wensen.

Goed, tijd om die top drie er eens bij te pakken! Deze laadpassen moet je hebben als EV-rijder en kom je niet voor vervelende verrassingen te staan bij het (snel)laden.

Shell Recharge

Verreweg de beste (internationale) dekking 80% dekking in: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Zweden Ondersteunende landen: Slovenië, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Estland, Ierland, Letland, Polen, Noorwegen, Zweden, Finland, België, Oostenrijk, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Frankrijk, Nederland, Servië, Italië

Altijd een digitale laadpas tot je beschikking

Sleutelhanger of pas

App (waar je ook de beschikbare laadpalen kunt bekijken

Gratis aanvragen

Geen abonnementskosten

Plugsurfing

Uitstekende dekking Ondersteunde landen: Kroatië, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Noorwegen, Denemarken, Zwitserland, Finland, Zweden, België, Oostenrijk, Nederland, Italië >80% dekking in: Oostenrijk, België, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zweden

Sleutelhanger of pas

App

Geen abonnementskosten

Green Choice

Laadpas zonder abonnementskosten zodat je altijd een back-up bij je hebt. Zoals de laadpas van Green Choice bijvoorbeeld: