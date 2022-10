Dit is de duurste S-klasse van Marktplaats

Sterker nog: deze Maybach S 650 Cabrio is überhaupt de duurste Mercedes van Marktplaats.

Een S-klasse Cabrio nieuw kopen is er niet meer bij, want Mercedes heeft helaas afscheid genomen van dit model. Net als van de S-klasse Coupé trouwens. Voor een überluxe cabrio moet je dus bij Bentley of Rolls-Royce aankloppen. Óf je koopt een tweedehands Maybach S 650 Cabrio met 7.941 km op de teller.

Vanwaar deze zeer specifieke suggestie? Nou, omdat er nu een Maybach S 650 Cabrio te koop staat op Marktplaats. En dat is niet op ieder willekeurig moment het geval. Van de Mercedes-Maybach S 650 zijn er namelijk maar 300 gebouwd en daarvan staan er slechts vijf op Nederlands kenteken.

Waar de S 65 AMG de sportieve topversie is van de S-klasse Cabrio, is de Maybach S 650 de topversie qua luxe. Deze doet qua motor echter niet onder voor de AMG. De Maybach beschikt namelijk over dezelfde 630 pk sterke 6,0 liter V12. De S65 Cabrio is trouwens wel zeldzamer. Daarvan zijn er maar drie in Nederland.

De Maybach is makkelijk te herkennen aan de grote hoeveelheid chrome op de bumper, de grille en vooral: de velgen. Om het nog een beetje ingetogen te houden heeft de eigenaar de auto in donkerblauw besteld. De introductiekleur – knalrood – vond hij kennelijk toch een beetje teveel van het goede.

De Maybach onderscheidt zich natuurlijk ook met zijn weelderige interieur. In dit geval is dat uitgevoerd in een besmettelijk doch fraai beige, gecombineerd met donkerblauw. Al met al best een fraaie samenstelling, het mag gezegd worden.

De auto staat sinds augustus 2019 op Nederland kenteken, maar is sindsdien nog maar weinig in actie gekomen. Zoals gezegd staat er nog geen 8.000 kilometer op de klok. Dat is goed nieuws voor degenen die nog een nieuwe S-klasse Cabrio hadden gewild. Dit komt er nog aardig dicht bij in de buurt.

Onlangs de lage kilometerstand is er toch al dik €80.000 op afgeschreven. Deze S 650 Cabrio kostte nieuw namelijk €431.929, maar staat nu op Marktplaats voor €349.990. Daarmee is het alsnog de duurste Mercedes die momenteel op Marktplaats te vinden is.