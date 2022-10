Herken jij deze breedgeschouderde sportauto nog?

Het is een beetje alsof je neefje dat je lang niet hebt gezien opeens een kleerkast is: je moet even twee keer kijken.

We zullen jullie niet lang in spanning laten: de auto op de headerfoto is een Toyota GR86. Dit is echter niet zomaar een GR86, maar een exemplaar dat stevig verbouwd is. Marijke Helwegen is er niks bij.

Dat is wel het mooie van Japanse sportwagens: je kunt je helemaal uitleven met tuning. Er zijn altijd genoeg aftermarket spulletjes te krijgen. Dat is met de Toyota GR86 (en GT86) niet anders. Voor degenen die hun Toyota GR 86 écht een serieuze make-over willen geven is er nu een nieuwe bodykit.

Deze is afkomstig van Koreaans-Amerikaanse ADRO. Zij leefden zich flink uit. De GR86 heeft niet alleen gigantische wielkasten á la Liberty Walk gekregen, maar ook een compleet nieuwe voorbumper. Omdat ze ook het logo weggehaald hebben is de auto recht van voren bijna onherkenbaar.

De achterkant is nog wel te herkennen, maar die is ook zeker niet standaard. We zien bijvoorbeeld een aangepaste diffuser en dikke stortkokers. En oh ja, ook een aardig grote taartschep. Net als echte raceauto’s (en de 992 GT3) is deze gemonteerd met zwanenhalssteunen.

Heel leuk allemaal, maar dit brengt natuurlijk wel extra gewicht met zich mee. En dat is juist niet wat je wilt bij een compacte sportwagen, die niet extreem veel vermogen heeft. Ondanks het gebruik van diverse carbon onderdelen, komt er toch zo’n 114 kg aan gewicht bij. Je krijgt er een hoop downforce voor terug, dat wel.

Het prijskaartje van de bodykit valt op zich nog mee. De vanafprijs is 4.750 dollar, wat neerkomt op 4.899 euro. Als je bedenkt dat een nieuwe GR 86 in Nederland minstens 61.990 euro kost, kan dat er ook nog wel bij.