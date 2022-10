BREEK! Dit is de gloednieuwe Maserati GranTurismo

Het was eventjes wachten, maar hij is officieel: de gloednieuwe Maserati GranTurismo!

Wat. Een. Schoonheid. De gloednieuwe Maserati GranTurismo is officieel! Het is inmiddels al de 12e luxe, snelle coupé van Maserati. Daar gaan we binnenkort eventjes iets dieper op in, maar voor nu hebben we compleet nieuwe grote reisauto van het merk met de drietand.

Het meest bijzondere feit is natuurlijk het feit dat de auto er komt met de keuze voor een verbrandingsmotor én elektrische aandrijving. Met name die laatste is een welkome aanvulling. Een Tesla, Taycan of i4 is heel erg dík en in zekere zin ook gaaf, maar je kunt ze onmogelijk echt mooi noemen. Deze Maserati GranTurismo is daadwerkelijk echt heel fraai.

We beginnen eventjes met de afmetingen. De Maserati GranTurismo is 4,96 meter lang, 1,96 meter breed en 1,35 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2,93 meter. Dat is bijna exact even groot als de uitgaande generatie. Daar komen we zo nog eventjes op terug.

Dan de wielen. Alle GranTurismo’s staan standaard op een breedte- én hoogteset. Voor heb je 20 inch-wielen met 265/35 ZR 20 banden en achter 21 inch-wielen met 295/30 ZR21-banden.

Maserati GranTurismo Modena

Laten we beginnen met de de instapper. Deze heeft de 3.0 Nettuno-motor onder de kap. In deze versie heeft ‘ie 490 pk en 600 Nm. De V6 is gekoppeld aan een ZF 8HP75-transmissie. Van 0-100 km/u sprinten is in 3,9 seconden achter de rug en de topsnelheid bedraagt 302 km/u. Ook leuk, Maserati geeft de 0-200 km/u tijd. Die is in 13 seconden achter de rug. Snel zat voor een instappertje, dunkt ons. Het gewicht: 1.780 kg.

Maserati GranTurismo Trofeo

De Trofeo is de sportieve variant. Wederom heeft deze de Nettuno-V6, maar dan met een hoger vermogen van 550 pk en 650 Nm. De transmissie is identiek aan die van de Modena. Deze versie kan in 3,5 seconden naar de 100 km/u sprinten en een topsnelheid halen van 320 km/u. Van 0-200 accelereren duurt 11,4 seconden. Ook is de Trofeo iets sportiever aangekleed.

Maserati GranTurismo Folglore

Dan hebben we als laatste de elektrische versie. En verreweg de meest krachtige. De Folgore heeft dankzij drie elektrische motoren een maximaal vermogen van 760 pk en een boomomwortelend koppel van 1.350. Van 0-100 km/u is dit de snelste: daar ben je namelijk al in 2,7 seconden. Ook op 0-200 km/u-sprint is dit de snelste: 8,8 seconden! Qua topsnelheid is het een van de snelste elektrische auto’s die we zijn tegengekomen: 320 km/u.

Het is nét de oude?

Dan als laatste nog even over de auto van @RubenPriest. Onze collega heeft namelijk net zijn GranTurismo van de vorige generatie (M145) in ontvangst mogen nemen. Bij ons valt op dat de greenhouse van de nieuwe GranTurismo (M189) wel héél erg veel lijkt op het vorige model. Alle dimensies zijn anders de tank van het oude model is 16 liter groter, terwijl de bagageruimte ietsje kleiner is. Ander punt: de nieuwe GranTurismo heeft geen B-stijlen, de oude heeft deze wel.

Mad Photoshop skills: @Wouter!

Ook heeft de oudere versie een 2 centimeter langere wielbasis en een 5 centimeter kleinere spoorbreedte. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat het grotendeels een nieuw model is. Met de rijtest zullen we de auto van Ruben ernaast om te kijken of het nu werkelijk écht een nieuw model is.

