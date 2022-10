Nederlander vindt zichzelf voorbeeldig weggebruiker

Uit onderzoek naar rijgedrag uitgevoerd door Univé blijkt dat de Nederlander een voorbeeldig weggebruiker is.

Oudere bestuurders en mannen zijn bovengemiddeld tevreden over hun eigen verkeersdeelname. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door MarketResponse in opdracht van Univé. Over het algemeen geven Nederlanders zich een hoge score als het om veilig rijden gaat. Ze geven zich een dikke voldoende, namelijk een 7,6.

Univé onderzoek rijgedrag

Dat zeggen ze dus over zichzelf, laat dat duidelijk zijn. Ruim 60% van de 1007 deelnemers aan het onderzoek geven zichzelf een 8 of hoger. Tevens geven ze hun partners en ouders goede cijfers (respectievelijk een 7,6 en een 7,2). Andere weggebruikers komen er minder goed vanaf, daar zijn we minder tevreden over. Die geven we namelijk een magere 6,6. Hiernaast geeft 13% van de Nederlanders de ‘gemiddelde Nederlander’ een onvoldoende. De meeste respondenten hebben de mening dat mannen meer voor gevaar zorgen op de weg. Ook is het gebrek aan rijervaring (voornamelijk bij jonge mensen) die er voor zorgen dat de wegen onveiliger zijn.

65-plussers zijn heel content met zichzelf. Zij geven hun eigen rijstijl zeker een 9. Vrouwen zijn wat minder enthousiast over hun rijgedrag en geven zich een 7,5. Nog steeds niet slecht, maar beduidend minder dan de bejaarden onder ons. Vrouwen geven hun partner een hoger cijfer dan zichzelf, namelijk een 7,7. Sommige partners rijden echter als Max Verstappen: 19% krijgt namelijk een 9.

Wegebruikers

Dus: de Nederlander ziet zichzelf als een voorbeeldig weggebruiker. 92% van de respondenten zegt dat het altijd richting aangeeft bij het wisselen van baan, er zaten dus weinig BMW-rijders tussen. Volgens 77% van de deelnemers kiezen ze ook voor ‘beheersing’ in bochten en houden ze (78%) zich keurig aan de maximumsnelheid.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is niet verbaasd over de resultaten. Rob Stomphorst van de VVN zegt dat het een kwestie is van perceptie en dat we bekend zijn met onze eigen kwaliteiten en die van onze naasten en beoordelen onszelf als de perfecte bestuurder.

Onze kritische blik vervaagt en áls we al door hebben dat we zelf gevaarlijke situaties of zelfs bijna een ongeluk veroorzaken, vergeten we dit vaak Stomphorst

Hier is tevens van toepassing dat onbekend onbemind maakt. Anonieme weggebruikers die gevaarlijke capriolen uithalen zijn gemakkelijker te beoordelen dan onszelf. Want ja, kritisch zijn op jezelf is en blijft lastig.