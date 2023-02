Top 5 elektrische auto’s met leasebudget van €900

Het is weer tijd om te shoppen. Een elektrische auto uitzoeken met een leasebudget van 900 euro!

In deze video is het leasebudget weer een stukje opgerekt. In de vorige video’s hadden we een Top 5 elektrische auto’s met leasebudget van €600 en een Top 5 elektrische auto’s met leasebudget van €750 voor je.

Met 900 euro aan budget valt er veel meer te kiezen op het gebied van een elektrische auto, dat moge duidelijk zijn. In dit aanbod komen diverse EV’s voorbij die je vrijwel dagelijks tegenkomt in het Nederlandse verkeer. We gaan natuurlijk niet verklappen welke dit zijn, check vooral de video!