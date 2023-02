Top 5 elektrische auto’s met leasebudget van €750

Dit is onze top 5 elektrische auto’s met een leasebudget van 750 euro.

We trapten deze videoreeks verleden week af met de Top 5 elektrische auto’s met leasebudget van €600. Deze week is het budget wat verder opgehoogd naar 750 euro. Daarmee komen ook andere elektrische auto’s in beeld.

Met een leasebudget van 750 euro per maand komen kandidaten aan bod die je ook veel ziet rijden op de Nederlandse wegen. Het gaat hier veelal om C-segment hatchbacks en crossovers. Met 750 euro per maand valt meteen op dat er veel meer keuze is in vergelijking met 600 euro. Wat dat betreft maakt die 150 euro per maand een groot verschil.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie is de keuze aan jou. Is leuk sturen prioriteit? Ruimte? Een vlotte EV? Dit is onze top 5 elektrische auto’s met een leasebudget van 750 euro, in samenwerking met Mobility Service.