Dit is de zuinigste BMW M3 Touring van Nederland

Ja, wat wil je ook. Deze M3 Touring heeft een 2 liter vierpittertje met elektrische ondersteuning onder de kap… Of zit het toch anders?

Er is al veel gezegd en geschreven over de nieuwe BMW M3 Touring. Dat het een schot in de roos is bijvoorbeeld. En dat het -terecht- de Autoblog Auto van het Jaar 2022 is geworden. Of dat bij deze variant de neus niet eens zo storend is. Is er allemaal over geschreven.

Maar ik heb nog nergens gelezen dat de M3 Touring een zuinige auto is en precies dat gaan wij wel doen. Want hij schijnt er ook te zijn met een hybride vierpittertje in het vooronder. Dat moet wel, want het staat erop…

BMW M3 Touring wil eigenlijk 330e zijn

Onze spion bij Dusseldorp BMW zag deze auto staan en besloot ons te verblijden met een paar mooie foto’s. Wat we zien is natuurlijk een ‘gewone’ M3 Touring, maar door de eigenaar voorzien van een 330e-badge. Waarschijnlijk vinden zijn klanten het leuker als hij met een hybride komt voorrijden.

Maar dat betekent dus dat er gewoon de geblazen 3 liter zes-in-lijn inzit die het tot 510 pk schopt. 510 pk inderdaad, de M3 Touring is altijd een Competition mét xDrive en heeft dus altijd het ‘extra’ vermogen. Ook deze met 330e badge op de kont. In tegenstelling tot de Audi e-tron GT Competition, maar dat geheel terzijde.

Daarmee knalt dit pakezeltje in 3,6 seconden naar de 100 en is de koek op bij 250. Als je iets meer dan 2 mille extra overmaakt naar de dealer verhogen ze deze naar 280 km/u en krijg je een rijcursus om met dit geweld om te kunnen gaan. Geen idee of de eigenaar van deze M3 Touring daar ook voor heeft gekozen.

Maar een goede smaak heeft hij. En humor ook, niet te vergeten…

Met dank aan onze vrienden van Dusseldorp BMW