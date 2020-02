Top 5: hier draaiden flitskasten overuren in 2019

A.ka. hier pakten flitskasten de meeste doekoe, a.k.a. hier werden automobilisten het vaakst betrapt op te hard rijden.

Als er één overheidstak is dat het elke jaar razend druk heeft, dan is dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) wel. Heel de dag boetes in enveloppen stoppen, dichtlikken en naar de brievenbus brengen. Dat zijn die negen euro administratiekosten wel waard.

De makkelijkste manier om een boete te voorkomen is A: niet te hard rijden (joh) en B: opletten waar oom agent staat. Het is nog makkelijker met een statische flitskast. Die dingen worden weergeven op apps als Google Maps, Waze en Flitsmeister. Ook vallen ze soms best op. Toch komt het dagelijks voor dat flitskasten in Nederland duizenden snelheidsovertredingen registeren met een boete als gevolg.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de cijfers over 2019 bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het vooral kassa is in de omgeving van Den Haag. Van de top 5 zijn maar liefst vier gevallen in gemeenten rondom de Hofstad. Op één staat een flitspaal in Delft, op de kruising van de Beatrixlaan en de Westlandseweg. Er kwam regelmatig rook uit de flitskast, want het apparaat zette 41.386 automobilisten op de foto voor een snelheidsovertreding. Dat betekent dat alleen deze kast al goed was voor 113 dagelijkse boetes. Het is sowieso een succesnummer. In 2018 wist deze flitspaal meer dan 43.000 automobilisten te betrappen op een snelheidsovertreding.

Het komt erop neer dat er elke dag in Nederland gemiddeld meer dan 10.000 keer geflitst wordt door een flitspaal. De top 5 van 2019 check je hieronder.

Prinses Beatrixlaan Zuid (Delft, Zuid-Holland) – 41.386 boetes in 2019 (113 per dag) N201 (Stichtse Vecht, Zuid-Holland) – 40.002 boetes N211 Oost (Westland, Zuid-Holland) – 39.296 N211 Wippolderlaan West (Westland, Zuid-Holland) – 35.607 N57/Provincialeweg oost (Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland) – 35.075

Fotocredit: @bartos via Autojunk