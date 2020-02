Twee verschillende Porsche ongelukken op de A10

Meerdere rijkswegen hebben vandaag trek in een Porsche 911, zo lijkt het.

Er hebben vandaag twee losstaande verkeersincidenten met een Porsche plaatsgevonden op de A10. De dag is nog niet voorbij, dus bij deze een oproep. Rij een blokje om, want deze snelweg kun je vandaag niet vertrouwen. Iets met drie keer is scheepsrecht. Nu zijn Porsche ongelukken helaas niet zeldzaam, maar twee keer een 911 op dezelfde dag op dezelfde snelweg. Buitengewoon zuur!

De eerste Porsche crash gebeurde vanmorgen met een Porsche die niet eens rijdende was. De 911 (996) raceauto stond op een aanhanger, maar viel tijdens het rijden op de A10 van de autoambulance af. Het is van een afstandje niet goed te zien hoe ernstig de schade is. De voorbumper is er in elk geval afgekomen en beschadigd geraakt. De aanhanger kwam midden op de weg tot stilstand.

Dezelfde ochtend ging het opnieuw mis met een crash op de A10. Dit keer geen aanhanger, maar een Porsche 911 vloog uit de bocht op de afrit Buitenveldert. De zwarte 964 schoot de vangrail op en kwam op ongelukkige wijze terecht. In dit geval is de schade nog moeilijker te zien, maar ook hier zal de auto er mogelijk niet zonder kleerscheuren af zijn gekomen.

Het is een dag met veel neerslag in ons land, waardoor het op onder andere afritten en opritten soms wat gladder kan zijn dan normaal. Een slechte dag voor Porsche ongelukken dus. Prima dus dat Wouter en Casper vandaag niet met achterwielaandrijvers op pad waren.

Er heerst een vloek op sportauto's deze ochtend, zo lijkt wel. Deze ging uit de bocht op afrit Buitenveldert op de #A10. pic.twitter.com/Q1ZLFMvQn2 — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) February 13, 2020

Met dank aan Bart voor de tip! Foto: Rijkswaterstaat