Politie deelde minder verkeersboetes uit in 2019

Hebben we toch een keer iets positiefs te melden over boetes.

We moeten ook weer niet te hard gaan juichen: er zijn alsnog heel veel boetes uitschreven in 2019. Om precies te zijn werd er 8.369.480 keer iemand betrapt op een verkeersovertreding. Het ministerie van Veiligheid en Justitie maakte deze cijfers vandaag bekend. Er is echter wel degelijk sprake van een stevige daling ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen constateerde de overheid namelijk 9.182.573 verkeersovertredingen. De uitgedeelde boetes waren in 2019 weer een stukje duurder. Dat dan weer wel.

De afname is vooral te danken aan de daling van het aantal snelheidsovertredingen, die het hoofdbestanddeel vormen van de verkeersboetes. In 2019 werd er 6.833.365 keer een boete uitgeschreven voor te hard rijden. In 2018 lag dit aantal nog op 7.757.803. Volgens het ministerie heeft dit onder meer te maken met het feit dat het drukker is op de weg. Als je in de file staat moet je wel heel gek doen wil je een snelheidsovertreding begaan. Verder stonden er ook nog diverse flitspalen en trajectcontroles uitgeschakeld in verband met werkzaamheden. Bovendien mogen we Flitsmeister en vergelijkbare apps dankbaar zijn voor de waarschuwingen.

Het aantal staandehoudingen is wel flink gestegen. Het aantal prenten dat agenten uitgeschreven na een staandehouding lag vorig jaar op 530.698. In 2018 lag dit aantal nog een stuk lager, namelijk op 403.635. Oom agent is dus ijveriger geworden op dit punt. Dit heeft onder meer te maken met het strengere beleid met betrekking tot telefoongebruik onder het rijden. Hiervoor deelde de politie in het afgelopen jaar 121.364 boetes uit, tegen 80.425 in 2018.

Het aantal snelheidsovertredingen is dus afgenomen in 2019, maar het zit er dik in dat die het aantal verkeersboetes dit jaar weer omhoog gaat. Vanaf volgende maand ga je namelijk sneller de fout in, want dan gaat de snelheidsverlaging naar 100 km/u van kracht.