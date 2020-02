Dit kosten de Kia’s Ceed SW & XCeed met stekker

Kia heeft de prijzen van de Ceed Sportswagon en XCeed plug-in hybride bekendgemaakt.

De Zuid-Koreaanse autobouwer Kia is bezig om het portfolio van hybride auto’s in rap tempo uit te breiden. Met de komst van de Ceed SW en XCeed plug-in hybride zijn er nu drie Kia’s om uit te kiezen met een stekker.

Techniek

Laten we eens beginnen met de aandrijflijn. Beide auto’s hebben een 1.6-liter viercilinder GDI motor, gekoppeld aan een 44,5 kW elektrische motor. Daarnaast is er een lithium-ion accu van 8,9 kWh aanwezig. Lekkere power zoals we dat bij de PSA en Toyota-modellen zien is helaas niet aan de orde bij deze aandrijflijn. Het systeemvermogen komt uit op 141 pk en 265 Nm koppel. Prima waarden voor alledag, maar een rit over een dijkweggetje zal niet per se een grote grijns op je gezicht toveren.

Actieradius & laden

Deze aandrijflijn is wel goed in het aanbieden van elektrische kilometers. Volgens Kia moet je er maximaal 60 kilometer (Ceed Sportswagon) of 58 kilometer (XCeed) volledig elektrisch mee kunnen rijden. Voldoende voor de meeste mensen die elke dag naar werk rijden, mits je ook elke dag de plug-in hybride aan de lader prikt. Laden gaat middels 1-fase 16 ampère (AC). In circa drie uur is de batterij voor honderd procent opgeladen.

Prijzen

Standaard zaken op de Kia’s zijn onder meer een 10.25 inch scherm voor de navigatie en media, 16-inch lichtmetalen velgen, parkeersensoren en een licht- en regensensor. De orderboeken zijn geopend en Kia levert de Ceed SW & XCeed plug-in hybride vanaf april. Prijzen voor de Ceed Sportswagon plug-in hybride beginnen bij 34.495 euro. De XCeed is met 35.495 euro een mille duurder.

Concurrentie

De Ceed SW concurreert met auto’s als de Ford Focus Wagon, Opel Astra Tourer en de Toyota Corolla Touring Sports. Van dit rijtje is alleen de Corolla een échte concurrent als we het hebben over deze uitvoering. Alleen de Toyota kan net als de Kia volledig elektrisch rijden. De Corolla Touring Sports met zijn 180 pk 2.0 hybride aandrijflijn kost 33.445 euro en is daarmee net even wat goedkoper dan de Kia.

De XCeed neemt het op tegen de Ford Focus Active, Mazda CX-30, Nissan Qashqai en de Toyota C-HR. Ook hier is weer de Toyota het enige elektrische alternatief. Als 2.0 hybride kost de Japanner 34.190 euro, ruim duizend euro goedkoper dan de Koreaan.