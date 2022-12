Ferrari heeft probleem opgelost, gaat nu de titel pakken

Ferrari heeft haar probleem opgelost en gaat nu voor de titel in de Formule 1. En nee, het was niet Mattia Binotto…

Ferrari had afgelopen seizoen een redelijk goed jaar. Althans, ten opzichte van de jaren daarvoor. Want sinds de FIA ingreep en Ferrari’s motor richting het einde van 2019 op magische wijze opeens minder vermogen had, was het sappelen voor team rood. Men moest het doen met af en toe een podium en zelfs knokken met McLaren voor P3 in het kampioenschap voor constructeurs.

Afgelopen seizoen, konden de kerkklokken in Maranello tenminste eindelijk weer eens overwerken. Het steigerende peerd won namelijk meerdere races. Aan het begin van het seizoen leek het even alsof Ferrari zelfs de gedoodverfde kandidaat voor de titel was. Maar Adrian Newey en de zijnen wisten de RB18 uiteindelijk net voldoende door te ontwikkelen om het voordeel te hebben.

Dat lag echter ook aan problemen met de betrouwbaarheid bij Ferrari. Want ja, de F1-75 was snel, maar ook bij vlagen erg onbetrouwbaar. Leclerc viel in Spanje en in Azerbeidzjan twee keer uit met een kapotte moteur. Het bleek een voorbode van meer uitvalbeurten, voor Leclerc zelf, maar later ook voor Sainz.

Aan het eind van het seizoen kregen we opeens weer flashbacks van 2019. Want net als toen, leek de Ferrari opeens de snelheid verloren te hebben. Vooral in Mexico en in Brazilië was dit evident. ‘Toevallig’ zijn dat banen die op grote hoogte liggen. De simplistische uitleg was dat Ferrari een kleinere turbo gebruikt dan de andere teams en dat die minder goed werkt in ijle lucht. Er is ook een uitgebreidere uitleg. Voor de nerds: hier vind je een uitleg van ex-Ferrari werknemer Alberto Antonini.

De kleine turbo was/is echter niet het enige probleem van Ferrari’s motor. De 066/7 moest volgens vertrekkend teambaas Mattia Binotto aan het eind van het jaar teruggeschroefd worden door een probleem met de bougie’s. Deze zijn afkomstig van Mahle en veroorzaakten volgens Binotto kopzorgen.

De 066/7 gebruikt een Turbulent Jet injectiesysteem. Die betekent dat de ontbranding niet op de conventionele manier geschiedt via een bougie die in de verbrandingskamer een vonkje afgeeft die ‘vanuit het midden’ het lucht-benzinemengsel afstookt. In plaats daarvan ontvlamt de bougie in een voorkamer een klein beetje (3 procent) van het lucht-benzinemengsel. In deze voorkamer is het mengsel extra rijk, in de cilinder zelf juist relatief arm. De ontploffing in de voorkamer wordt vervolgens de cilinder in gedrongen via kleine openingen. Op die manier wordt het (arme) lucht-benzinemengsel in de cilinder optimaal (zo volledig mogelijk) verbrand.

Voordelen zijn dat de compressieverhouding omhoog kan. De kans op dieselesque zelfontbranding (een risico bij een grotere compressieverhouding) wordt namelijk kleiner. Dit omdat de verbranding zo optimaal is, dat er weinig residu blijft hangen in de cilinder. Ander voordeel is dat de motor zuiniger, of liever gezegd efficiënter wordt. Nu teams maar een beperkte hoeveelheid brandstof mogen gebruiken, wil je uit elke liter zoveel mogelijk power peuren.

Het gerucht gaat dat de dominantie van Mercedes vanaf 2014 mede het gevolg was van het feit dat zij al een dergelijk systeem hadden. Ferrari heeft het pas sinds 2016. Sindsdien heeft het langzaam het gat kunnen dichten, ook op legale manieren. Echter, afgelopen jaar had Ferrari de zaken iets verder opgevoerd dan de bougies aan konden. Binotto geeft toe dat het team daardoor de motor richting het einde van het seizoen moest terugschroeven.

Het goede nieuws is dat er inmiddels nieuwe bougie’s zijn. Ferrari kan volgend jaar dus gewoon weer knoeperhard mee knallen. Of dat alle verschil maakt, valt echter te bezien. In Abu Dhabi heeft Ferrari naar verluidt al met de nieuwe bougie’s gereden. Het team was daar weliswaar weer beter dan Mercedes, wat in enkele races daarvoor niet het geval was. Tegelijkertijd was Red Bull nog duidelijk een tandje sneller. Max won gemakkelijk en Leclerc moest alle zeilen bijzetten om Perez van zich af te vechten.

Er zal dus ook op andere gebieden een en ander moeten gebeuren als Ferrari écht voor de titel wil gaan. Maar een auto die heel blijft en toch een bak power levert, is geen slecht begin.