Nieuw jaar, nieuwe pot geld! Welke EV occasion moet je kopen?

Een nieuw jaar, een nieuwe pot subsidiegeld! Er is weer 2.000 euro per EV occasion beschikbaar, hoe zat het ook al weer?

Op dinsdag 10 januari 2023 is het weer zover. Het potje geld voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) is dan weer aangevuld met maar liefst 32,4 miljoen euro voor volledig elektrische occasions. Dat is 12 miljoen meer dan in 2022.

Wel even belangrijk om naar de voorwaarden te kijken. Niet elke auto komt in aanmerking, en denk erom, je moet de auto privé kopen. Zakelijke auto’s voldoen niet aan de voorwaarden.

Criteria EV occasion subsidie

Aan welke criteria moet je voldoen om 2.000 euro subsidie te krijgen op je volledig elektrische occasion? Om te beginnen moet je auto op de Autolijst SEPP staan. Staat de EV die je op het oog hebt niet op de lijst? Pech. Even vooraf checken dus.

Verdere eisen hebben bijvoorbeeld betrekking op de koper. Je moet particulier zijn en een geldig woonadres in Nederland hebben. Daarnaast kun je in de looptijd van de SEPP één keer subsidie krijgen als je aan de voorwaarden voldoet.

De koopovereenkomst van de auto moet schriftelijk zijn en het autobedrijf waar je de auto koopt moet een RDW-erkenning hebben. Koop je de auto van een particulier, dan kom je dus niet in aanmerking voor de 2k subsidie. Die koopovereenkomst moet op naam staan van de subsidieaanvrager en gesloten zijn op of na 1 januari 2023.

De auto

Dan het belangrijkste, de auto! Die moet af-fabriek een volledig elektrische personenauto zijn, dus geen tot EV omgebouwde lelijke eend of iets dergelijks. De auto staat op of na 1 januari 2023 op je naam in het kentekenregister en hij stond niet eerder op naam van een persoon op hetzelfde woonadres.

De actieradius van de EV moet minimaal 120 kilometer (WLTP) zijn en de catalogusprijs van de elektrische auto is minimaal 12.000 euro en maximaal 45.000 euro. Inclusief BTW en BPM, let dus even op de opties en controleer de catalogusprijs.

Als de auto wordt geleverd zet je hem op naam, hij hoeft nog niet geleverd te zijn als je de subsidie aanvraagt. Vervolgens moet de auto minimaal drie jaar op naam staan. Verkoop je hem eerder, dan moet je (mogelijk) een deel van de subsidie terug betalen.

Aanvragen van de EV occasion subsidie kan dus vanaf dinsdag 10 januari om 09.00 uur. Niet eerder, want de ambtenaren zijn nog op kerstvakantie en 9 januari is waarschijnlijk de nieuwjaarsborrel. Gratis geld vraag je hier aan.

Welke moet ik dan kopen?

Autoblog zou Autoblog niet zijn als we niet ook even in het aanbod duiken voor een paar geschikte occasions die binnen de voorwaarden van de SEPP vallen. In volledig willekeurige volgorde en volstrekt op willekeur geselecteerd stellen we er graag drie aan je voor:

1. BMW i3

Deze mag natuurlijk niet ontbreken in zo’n lijstje. De BMW i3. Dit is er ook meteen één om bij op te letten, want er zijn er een hoop te koop met een catalogusprijs boven de 45 duizend euro. Het exemplaar wat wij er even uitlichten valt binnen alle voorwaarden van de EV occasion subsidie met onder andere een catalogusprijs van 42.466 euro.

Dit exemplaar is uit 2018 en heeft een WLTP actieradius van 247 kilometer. Nog geen 55 duizend kilometer op de teller en goed in de spullen. Voorzien van navigatie, 19 inch lichtmetalen wielen, LED achterlichten, verwarmde ruitensproeiers en een “high performance” audiosysteem.

De auto wordt op Marktplaats aangeboden voor 24.450 euro. Maar daar kun je dus 2.000 euro van terugkrijgen van vadertje staat.

2. Hyundai Ioniq

Niet de meest spannende elektrische auto wellicht, maar zeker een kandidaat voor de EV occasion subsidie. Je past er ook met je hele gezin in, dus dat is mooi meegenomen.

Deze Hyundai Ioniq uit 2019 is voorzien van 16 inch lichtmetalen wielen, LED achterlichten, DAB radio en full-mapnavigatie. Mocht je liever Google Maps gebruiken kan ook, want de auto is voorzien van Apple Carplay/Android Auto ondersteuning.

De auto zit afgeladen vol met veiligheidssystemen en heeft keyless entry. Hyundai geeft bij een nieuwe auto vijf jaar fabrieksgarantie dus daar zit deze auto nog in. De catalogusprijs is net geen 34 duizend euro en de auto staat op in de advertentie op Marktplaats voor 23.990 euro aangeboden.

3. Renault Zoe

Echt interessant wordt de EV occasion subsidie natuurlijk als je een goedkopere elektrische auto vindt. Deze Renault Zoe wordt aangeboden op Marktplaats voor 7.999 euro. Dan tikt de subsidie van 2.000 euro nog eens lekker aan.

De auto is uit 2013 dus oudere accu zou je zeggen. Nu is de Zoe geleverd met koopaccu’s en met huuraccu’s. Dit exemplaar heeft een huuraccu. Reken er dus op dat je ook zo’n 60 euro per maand daar aan kwijt bent. Daar tegenover staat dat de accu ook vervangen wordt als hij slecht presteert.

Deze Renault Zoe is tevens voorzien van de snellaadfunctie, dat was niet standaard, en is onder andere voorzien van airco, navigatie en cruise control. Het stuur is wel versleten.

Nog een paar uurtjes en dan is het 2023 en dan dus allemaal rennen naar de dealer om een tweedehands elektrische auto aan te schaffen. Nou denken wij dat je wel een paar maanden hebt om goed te zoeken, maar hou er rekening mee dat de subsidiepot op een gegeven moment leeg is. De ervaring leert dat dat sneller is dan je denkt, in 2021 was in juli het potje leeg.