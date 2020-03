TopCar geeft de 720S een agressieve Russische look

Hiermee laat je de 765LT verbleken. In stilstand dan.

Genève is de beurs van de super- en hypercars, maar ook de beurs van de tuners. We hebben deze maand dan ook al heel wat monsterlijke creaties voorbij zien komen. Toch hebben we nog niet alles gehad. Het Russische TopCar was er namelijk ook nog met hun 720S Spider. Zij hebben de McLaren nog een stuk agressiever weten te maken.

Het grootste nieuws uit de hoek van McLaren was natuurlijk de 765LT. De uiterlijke verschillen met een regulier 720S waren echter beperkt. Vooral van de voorkant moest je twee keer kijken om verschillen te zien. De Russen van TopCar is wat minder subtiel te werk gegaan.

Tuning is altijd een smaakgevoelig onderwerp, maar we moeten zeggen dat we minder geslaagde voorbeelden voorbij zien komen dit jaar. Oké, het geheel is wat druk, maar de aanpassingen sluiten wel goed aan bij de designtaal van McLaren. Dat principe is iets wat lang niet alle tuners begrijpen.

Zoals gebruikelijk is de tuner niet al te zuinig geweest met koolstofvezel. Vrijwel alle nieuwe onderdelen van deze TopCar 720S zijn van dit materiaal gemaakt. Wat vooral opvalt zijn de splitter, diffuser en natuurlijk de haaienvinnen op de achtervleugel. Dat laatste past goed bij TopCar: het logo van het bedrijf is namelijk een haai. Het vinnen zijn ook elders op de auto terug te vinden. De kieuwen op de sideskirts en de motorkap passen eveneens bij het haaienthema.

Mocht je dit vijftigdelige pakket wat te veel van het goede vinden, dan is het ook mogelijk om de kit slechts gedeeltelijk te laten installeren. Eerder bracht TopCar ook al eenzelfde kit uit voor de coupéversie van de 720S. Prior Design bracht deze maand eveneens een bodykit uit voor de McLaren. Voor degenen die een 720S wat te tam vinden is er dus genoeg keus.