Geheime parkeerplaats vol probleem-ID.3’s ontdekt [video]

Een nieuwsgierige Duitser brengt de problemen van Volkswagen in beeld.

Volkswagen zou het model deze zomer leveren. Het klaarstomen van de ID.3 verloopt helaas niet vlekkeloos. In december werd namelijk bekend dat Volkswagen met softwareproblemen kampt.

De productie van de ID.3 ging van start in november. Helaas bleek de software nog niet op orde te zijn. Volgens de berichten zouden zo’n 20.000 ID.3’s problemen hebben. Deze zouden niet over air op te lossen zijn. Daarom moeten al deze auto’s handmatig worden gefixt. Dit houdt in dat er op alle auto’s een laptop moeten worden aangesloten om de problemen op te lossen. Een arbeidsintensief klusje dus.

Het gerucht ging ook al dat al deze auto’s op een grote parkeerplaats zouden staan, in afwachting van reparatie. Wat blijkt nu? Een nieuwsgierige Duitser heeft deze parkeerplaats gevonden, zoals te zien is in de onderstaande video.

Op de beelden zijn zo’n duizend Volkswagen ID.3’s te zien. Dat zijn er nog geen 20.000, maar volgens de filmer zijn er nog meer parkeerplaatsen vol met ID.3’s. Die zijn ook van een afstandje te zien in de video.

Het lijkt er dus op dat Volkswagen de softwareproblemen niet opgelost heeft. Dit is in overeenstemming met een eerder bericht van het Duitse Manager Magazin. Zij meldden namelijk dat Volkswagen de problemen pas in het voorjaar zou aanpakken. Dat verklaart de grote hoeveelheid auto’s die staan te wachten.

Het was de vraag of Volkswagen de levering deze zomer nog wel zou halen. Pon sprak verontrustende berichten over vertraging echter tegen. Met de coronacrisis gaat de ID.3 nu waarschijnlijk sowieso vertraging oplopen. Hebben ze bij Volkswagen in ieder geval een mooi excuus.