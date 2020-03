McLaren 720S krijgt dikmaakpakketje van Prior Design

Niet alleen McLaren zelf komt met een ‘verbeterde’ 720S: ook Prior Design doet een duit in het zakje.

De McLaren 720S is ondertussen al bijna drie jaar onder ons. In die tijd zijn er meerdere tuningpakketten voor de auto uitgebracht. Neem bijvoorbeeld de bekende sets van Mansory of Novitec, die er allebei een hele eigen draai aan gaven. Ook McLaren zelf kwam gister op de proppen met een aangepaste 720S, in de vorm van de 765LT. Een 720S met opsmuk, even kort door de bocht gezegd. Dat maakt de onthulling van vandaag leuk, want het is eveneens een 720S met opsmuk.











Zoals je al hebt kunnen lezen is de maker van dit pakket Prior Design. Bekend van vele nogal opvallende creaties. De McLaren 720S van Prior Design is geen uitzondering. Allereerst de brede bodykit, met flink uitgeklopte wielkasten. Maar ook bijvoorbeeld de extreme ‘canards’ en splitter op de voorbumper, speciale velgen en natuurlijk de gigantische achtervleugel.

Een verschil met de 765LT is dat het allemaal optisch is. De motor en het interieur zijn ongewijzigd gebleven. Je doet het dus vooral voor de show. Niet dat 720 pk iets is om je voor te schamen, maar dan nog.

Klinkt dit nou als helemaal je ding, wees er snel bij. Er zijn maar 10 exemplaren van de bodykit beschikbaar. Dan krijg je dus alleen de set, niet de auto. De McLaren 720S moet je zelf aanleveren.

Verder het bekende riedeltje: normaliter zou je de set kunnen aanschouwen op de autoshow van Genève, nu moet je het doen met deze renders.