Marktplaats geeft de helft korting op advertenties

Marktplaats geeft grote korting aan adverteerders. Wederom is er maar een schuldige aan te wijzen: het coronavirus.

Dankzij het coronavirus is het pijnlijk duidelijk hoe afhankelijk mensen, bedrijven en overheden eigenlijk van elkaar zijn. Aan de andere kant is het ook mooi om te zien dat er nieuwe initiatieven en gulle gebaren getoond worden.

Soepeler

Eentje daarvan komt van Marktplaats. De grootste autoverkoop website van Nederland versoepeld de voorwaarden voor bepaalde tijd. Zo geeft het online verkoopplatform 50% korting aan autobedrijven om te adverteren. Dat scheelt al een slok op een borrel voor de verkoper. Daarnaast wordt ook de betalingstermijn van dezelfde advertenties versoepeld. In de maanden maart en april wordt de de termijn namelijk verruimd van 30 naar 60 dagen.

Na de crisis

Naast de geste is Marktplaats er zelf ook bij gebaat. Hoe meer autobedrijven het redden na deze crisis, hoe beter. Marktplaats houdt er rekening mee dat het moment dat de effecten van het coronavirus wegebben, er een enorme vraag zal ontstaan. Dan is het van essentieel belang dat zoveel mogelijk autobedrijven alsnog hun waar kunnen tonen op het populairste verkoopplatform.

Advies verkoop

Daarnaast adviseert Marktplaats de mensen die nog altijd gebruik maken van de diensten van de website. Marktplaats raadt aan om zoveel mogelijk informatie van te voren in te winnen. Dus foto’s, gegevens en dergelijke zoveel mogelijk van te voren opvragen. Maak ook goede afspraken over de prijs en de betaalmethode.

Contactloos

Betaal niet met content geld, maar contactloos. Dat kan via een tikkie, maar bijvoorbeeld ook via Betaalverzoek via Marktplaats. Zet het te verkopen product alvast buiten neer, zodat het zo meegenomen kan worden. Althans, als het echt niet mogelijk is om het product te verzenden. Daarbij wordt er ook aangeraden om het object schoon te maken en indien mogelijk te desinfecteren. Dat wordt nog wat als je een oude terreinauto wil verkopen. Uiteraard adviseert Martkplaats ook dezelfde afstand als het RIVM: anderhalve meter.