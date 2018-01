TopCar maakt de Urus nóg dikker

Eens zien wat onze Russische vrienden ervan maken.

TopCar trakteert ons op de ene ‘stijlvolle’ creatie na de andere. Het mag dus geen verassing zijn dat ook de Urus niet aan de Russische tengels kon ontkomen. Ze zijn de eerste tuner die laat zien wat ze van plan zijn met de Urus. Het betreft hier slechts enkele photoshopjes van wat ze met de SUV willen doen, dus of het daadwerkelijk de eerste getunede Urus wordt is afwachten.

Doorgaans is het design van een auto totaal geruïneerd nadat een tuner zijn unieke, vaak wanstaltige, visie er op heeft uitgeoefend. Maar de Urus kan de TopCar-saus gelukkig prima hebben. De uiterlijke veranderingen zijn zelfs subtiel te noemen, wanneer gekeken wordt naar andere creaties van tuners. Aan de voorkant is alleen een splitter toegevoegd, samen met wat aanpassingen aan de grille. Aan de uitlaten kan je zien dat dit wel degelijk Russen zijn geweest, die zijn namelijk rood, en groot.

TopCar heeft nog niks laten doorschemeren over eventuele motorische aanpassingen. Als je ze lief aankijkt, of een homp geld in je zak hebt, zullen ze het interieur waarschijnlijk wel voor je willen aanpassen.