Nieuwe Panamera gedoopt tot Stingray GTR edition

Wat een schandalig lekker resultaat!

Traditiegetrouw doet Topcar Design de Porsche Panamera (rijtest). De nieuwe Pana is alweer even verkrijgbaar, maar de tuner had tot op heden nog geen Stingray GTR-versie gebakken van de Porsche. Daar komt nu eindelijk verandering in.

Net als de vorige generatie wordt ook deze Stingray GTR edition gepresenteerd in een witte kleur zodat de carbon details goed zijn te zien. De auto werd voorzien van een bodykit en een carbon motorkap. Op het gebied van schoenen zijn er diverse opties. TopCar heeft voor de Stingray GTR edition velgen in het gamma van 1221, HRE en ADV.1. De bodykit is er vanaf 24.556 euro.

In de basis is dit een Panamera Turbo. Dit model heeft 550 pk, doet een sprint naar de honderd in 3,8 seconden (3,6 met Sport Chrono Pakket) en heeft een top van 306 km/u. De Stingray GTR edition in Panamera Turbo-trim volgens TopCar is goed voor honderd extra paarden, wat het vermogen doet stijgen naar 650 pk. Hoe ze dit hebben gedaan en welke specificaties hiermee gepaard gaan is niet bekendgemaakt. TopCar houdt zich bezig met het tunen van Porsches sinds 2004.