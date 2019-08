TopGear presentator is zijn briljante auto zat

Er staat natuurlijk geen Porsche logo op.

Het was eventjes zoeken naar een goede presentator toen de grijzende Britse diva Jennifer Clarkson besloot zijn eigen collega te slaan. Uiteraard is het allemaal groter gemaakt dan dat het is, maar het was wel de druppel voor de BBC om door te gaan met Top Gear en dat was jammer. De heer Clarskon was namelijk samen met zijn kompanen Hammond en May briljant in het aantrekkelijk maken van een autoprogramma.

Je kon Top Gear bekijken met je vrienden, maar ook met je vriendin. Nu Chris Harris presentator is, is dat wat lastiger. Voor ons petrolheads niet, want de meeste kenden hem al van zijn vele shows voor zijn eigen kanaal, Drive, Evo en AutoCar. Hij heeft goed geboerd bij die bedrijven, want hij heeft de meest fantastische auto’s gehad.

Een van de meest bijzondere is toch wel de Chevrolet Camaro Z/28. Het is een puristisch en hardcore monster. In het vooronder ligt een zeven liter grote V8, goed voor 505 pk. Deze atmosferische paarden worden via een handbak afgeleverd aan de achterwielen. De Camaro Z/28 heeft bijzondere hardware, maar geen gadgets. Dus geen Lane-assist, virtual cockpit of een panoramadak. Wel heb je keramische remschijven, een koolstofvezel splitter en 305-brede banden. Rondom! Jazeker, ook aan de voorkant heb je 305 mm per band tot je beschikking. Mede daardoor kun je de Nordschleife in 7:37.47 afleggen.

De auto is in 2015 geïmporteerd door Litchfield, die ook de Civic Type-R van gisteren naar Europa bracht. Harris heeft de auto in de herfst van 2017 gekocht met slechts 223 mijlen op de klok. Sindsdien heeft de eloquente Brit er wel een paar rondjes mee gereden, want de teller staat nu op 7.962 mijlen, zo’n 12.816 kilometer. De auto wordt binnenkort geveild.