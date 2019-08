Brabus maakt een Aston Martin sneller én fraaier

Meer vermogen wordt een auto écht niet slechter van.

Hoe de tijden kunnen veranderen. In 2005 onthulde Aston Martin hun kleinste auto, de V8 Vantage. Onder de bezielende leiding van Ulrich Bez en de kunsten van Henrik Fisker kwam de baby-Aston tot leven. Briljant.

De auto kende twee nadelen: hij leek wel erg veel op zijn grote broer, de DB9. Nu moeten wij ons serieus gaan afvragen of dat een nadeel is. Het andere nadeel was de Jaguar-motor. Die 380 beloofde pk’s voelden nooit als dusdanig aan. We zitten nu inmiddels op de tweede generatie V8 Vantage. Hij lijkt niet veel op zijn grote broer meer, maar echt mooier is ‘ie er niet op geworden.

Nog steeds heeft de V8 Vantage geen echte Aston Martin motor. Onder de gewelfde motorkap vinden wij namelijk een V8 van Mercedes-Benz origine, het is namelijk de M177 met de turbo’s in de V. Inderdaad, dezelfde motor als in de Mercedes-AMG GT S. Zelfs het vermogen is gelijk: 510 pk. Nu heeft dat zo zijn voordelen. Want ook Duitse Mercedes-tuners kunnen zich nu buigen over de compacte Aston. In dit geval Startech, een tak van Brabus. De auto werd als ‘concept’ getoond op de Salon van Genève dit jaar en nu kun je de onderdelen daadwerkelijk bestellen.

Het duurste onderdeel is meteen het belangrijkste: de Power Xtra box SP600 die goed is voor 90 additionele paarden. Deze kit kost zo’n 7.500 euro. Het resultaat is wel dat je de beschikking hebt over 600 pk en 800 Nm (was 685 Nm). De topsnelheid blijft gelijk (314 km/u), maar je sprint nu wel in 3,4 seconden naar de 100 km/u, toch twee tienden sneller.

Ook het uiterlijk werd aangepakt, maar dat werd relatief zorgvuldig en subtiel gedaan. Zo kan de voorspoiler meegespoten worden, zijn er grote velgen leverbaar en kun je kiezen uit een hele hoop koolstofvezel details zoals de spiegelkappen, diffuser (met mistlicht) en een andere sportuitlaat. Alles bij elkaar ben je dan zo’n 25 mille kwijt aan accessoires, maar dan heb je wel een unieke V8 Vantage. In Nederland kost een nieuwe V8 Vantage 211.000 euro, nog voordat je een enkele optie hebt aangevinkt.