Topless activiste en taartgooier verstoren VW-vergadering [video]

De oersaaie aandeelhoudersvergadering van Volkswagen werd opgeluisterd door diverse activisten.

Volkswagen is natuurlijk hartstikke goed bezig op het gebied van milieuvriendelijke auto’s, maar toch zijn ze iedere keer weer het doelwit van activisten. Dat kon de Volkswagen-top vandaag met eigen ogen zien, want de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering verliep (letterlijk en figuurlijk) niet helemaal vlekkeloos.

Zo’n aandeelhoudersvergadering met bejaarde Duitsers is natuurlijk dodelijk saai, dus een beetje afwisseling kan geen kwaad. Daar zorgen activisten voor, want een speech van CEO Oliver Blume werd onderbroken door een schreeuwende topless activiste. Op haar blote rug stond de tekst ‘Dirty Money’ geschilderd.

In totaal waren er een stuk of 10 activisten die zich toegang wisten te verschaffen tot de vergaderzaal in Berlijn. Één daarvan gooide een taart naar Wolfgang Porsche, maar die werd niet geraakt. De taart was wel toepasselijk, want geheel toevallig viert de jongste zoon van Ferry Porsche vandaag zijn tachtigste verjaardag.

Er vlogen wel wat stukken in de richting van Hans Dieter Pötsch, voorzitter van de raad van het bestuur, die op dat moment het woord had. Gelukkig had hij nog prima reflexen voor een 72-jarige en kon hij de traktatie ontwijken.

Waar Volkswagen vaak het doelwit is geweest van Greenpeace, waren het in dit geval geen klimaatactivisten. Op de spandoeken die de ongenode gasten bij zich hadden stond namelijk ‘End Uyghur Forced Labor’. Ze beschuldigen Volkswagen ervan dwangarbeid te gebruiken in China.

De klimaatactivisten waren trouwens er trouwens ook gewoon gezellig bij. Zij probeerden zich buiten voor het gebouw vast te lijmen, maar daar wist de Berlijnse politie een stokje voor te steken.