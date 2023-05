Rode 911 Turbo S trekt sneller op dan Bugatti Veyron

De standaard rode 911 Turbo S is sneller dan menig hypercar. Met standaard bedoelen we de uitrusting, want de motor is dat niet helemaal…

De Porsche 911 Turbo is natuurlijk een supsersnelle auto, maar je zou er een boom over op kunnen zetten of het echt een supercar is. De basis is een modale Porsche 911 en het zijn gewoon relatief onopvallende en dagelijks bruikbare auto’s.

Logisch dus dat bedrijven als TechArt er garen bij spinnen om uiterlijke verfraaiingen aan te bieden voor de 911 en de 911 Turbo. Gewoon omdat het kan. PP Performance had een andere benadering. Die hebben namelijk helemaal niets gedaan aan het uiterlijk.

Rode 911 Turbo S

De basis is een vrij standaard ogende 911 Turbo S. Sterker nog, Indisch Rood is een standaard kleur op de 911!! Ook de velgen zijn standaard voor dit model. Het is heel verfrissend om te zien dat men geen vreemde PTS-kleur heeft uitgekozen. Als je een standaard 911 Turbo besteld bij de dealer, ziet ‘ie er min of meer gewoon zo uit. Eigenlijk toch ook heel erg gaaf? Er zijn overigens wel een paar opties aangevinkt: de onderkant van de spiegels zijn in kleur meegespoten, het Porsche-opschrift achter is zwart en we zien de sportuitlaten. Nerd alert!

Maar waar het om gaat is alles dat PP-Performance gedaan heeft van deze standaard rode 911. Standaard is een 911 Turbo S eigenlijk al vel te krachtig: 650 pk en 800 Nm zijn waarden waarvan zelfs @wouter zegt: meer is in principe niet nodig. Maar het feit dat het niet direct nodig is, wil niet zeggen dat het niet kan. Porsches 3.7 liter boxermotor is namelijk uitstekend geschikt om meer vermogen te leveren.

Upgrades

PP Performance monteerde twee TTE 1000+ turbocompressors met variabele geometrie. De firma Wagner (niet dat vreemdelingenleger) zorgde voor de luchtinlaat en een joekel van en intercooler. Verder is er een titanium sportuitlaatsysteem met 200-cels racekats.

Met al deze hardware moet de software erop afgestemd worden. Dat heeft PP-Performance gedaan en ze kwamen uit op…. 950 pk n 1.100 Nm! De 911 Turbo S was al een van de snelst accelererende auto’s op de markt, maar nu is er bijna niets dat in de buurt komt.

Prestaties rode 911 Turbo S van PP-Performance

De 0-100 km/u-sprint kan in 2,4 seconden achter de rug zijn, dat is sneller dan een Bugatti Veyron! Maar ja, op zich ook niet gek: die Bugatti had slechts 51 pk meer en is aanzienlijk zwaarder.

Van 0-200 km/u is zo mogelijk nog indrukwekkender: 6,6 seconden! Van 0-300 km/u is in 14,1 seconden achter de rug. Vervolgens kun je doorstampen naar de topsnelheid, die volgens PP Performance zo rond de 365 km/u moet liggen.

En de prijs? Minimaal 30 mille ben je zo kwijt en als je er garantie op wil (dat kan gewoon!) dan ben je 1.799 euro verder. Maar ja, 30-35 mille ben je ook zo kwijt aan opties. Dus laat die opties voor wat het is en ga voor die 950 pk.

Meer lezen? Deze 9 late modellen zijn briljante occasions!