Volkswagen ID Buzz & Multivan rijtest video

Twee belangrijke bedrijfswagens in een rijtest, de Volkswagen ID Buzz Cargo en Multivan.

Van concept naar auto op de weg. De Volkswagen ID Buzz heeft een lange weg ondergaan de afgelopen jaren. Maar eindelijk is het moment daar. De felbegeerde Nederlandse gele platen tonen aan dat deze elektrische bedrijfswagen klaar is om zijn functionele taken uit te voeren! Naast de ID Buzz nemen we ook de Volkswagen Multivan mee in deze rijtest.

Volkswagen ID Buzz

De elektrische Volkswagen ID Buzz staat op het inmiddels welbekende MEB-platform. Je weet wel, het platform waar ook op de ID.3 en ID.4 op staan. De ID Buzz is afhankelijk van de uitvoering er ook als personenuitvoering. Als bedrijfswagen noemt Volkswagen het voluit de ID Buzz Cargo.

De aandrijflijn kan je ook bekend voorkomen. Dit is namelijk de 204 pk elektromotor en die drijft de achterwielen aan. Het accupakket is 77 kWh groot. De actieradius ligt in theorie op zo’n 410 kilometer gecombineerd. Zeker met een zwaar beladen bus ga je dat niet halen, dat is iets om rekening mee te houden. In tegenstelling tot de andere ID-modellen is de ID Buzz niet begrensd op 160 km/u maar op 145 km/u. De bus accelereert in 10,2 seconden naar de honderd.

Prijzen voor de Volkswagen ID Buzz Cargo beginnen bij € 46.200 exclusief BTW. Zakelijke lease begint bij 575 euro per maand ex BTW. Dat is op basis van 60 maanden 10.000 kilometer per jaar.

Volkswagen Multivan

In de andere hoek hebben we de Volkswagen Multivan vandaag. De moderne designtaal van het merk is terug te vinden op deze praktische personenuitvoering. Lekker uitgesproken! Zeker in de two-tone kleur is het geen muurbloem deze Volkswagen.

Aan boord van de Multivan kunnen tot zeven personen mee. Je gaat er in elk geval de ID Buzz mee voorbij op de autobahn. De topsnelheid ligt namelijk op 190 km/u. In de sprint ga je het met 11,6 seconden wel afleggen.

De vanafprijs van de Volkswagen Multivan ligt op 54.500 euro inclusief BTW. De zakelijke leaseprijs komt uit op 775 euro per maand ex BTW op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer.

In de video vertelt Wouter je alles over deze Volkswagen Bedrijfswagens.