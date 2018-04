Door de nieuwe ES wordt Lexus in Europa minder premium

Dit is de boosdoener.

Terwijl steeds meer merken vandaag de dag extra premium worden, zijn er ook fabrikanten die de bal laten vallen. In het D-segment bieden naast Mercedes, BMW en Lexus tegenwoordig ook Alfa Romeo, Jaguar en Cadillac weer achterwielaandrijvers aan. Zoals we weten is (een) RWD(-basis) hét kenmerk van de echte premiumbak. Lexus is daar ook van op de hoogte. In Europa waren Lexi aanvankelijk uitsluitend verkrijgbaar met aandrijving op de juiste wielen. Helaas vallen de afgelopen jaren tegelijkertijd enkele premium fabrikanten voor de verleiding om goedkopere FWD-producten aan te bieden. Zo kregen we van de luxe-divisie van Toyota onder andere de CT200h. Een zorgwekkende ontwikkeling, die zich nu door lijkt te zetten.

Lexus heeft namelijk besloten de nieuwe generatie van de ES ook in ons oude continent aan te bieden. De ES is al jaren de favoriete keus van je Amerikaanse opa. Voorheen baseerde de auto op de Camry, maar sinds de zesde(!) generatie deelt ‘ie het meest met de Toyota Avalon. Die laatste valt dan weer het best te beschrijven als de gelijknamige hit van Roxy Music: smooth, rustgevend, goed geproduced, maar niet per se het meest inspirerende werk van de maker. Dat laatste heeft onder andere te maken met het feit dat de Avalon op het voorwielaangedreven TNGA-platform van Toyota staat.

De nieuwe ES staat vanzelfsprekend ook op dit platform, dat ook de basis vormt voor de Prius, C-HR en Auris. Het is dus een luxe grote sedan met FWD, een concept dat in Europa eigenlijk alleen nog gevoerd wordt door de boksbeugel. Desondanks denkt Toyota/Lexus nu dus dat er in Europa een markt bestaat voor het apparaat. Tsja, er zijn natuurlijk wel veel van die babyboomers hier…