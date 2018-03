458 Speciale A van Belgische Instagrammer kust vangrail

Ik huil niet, het regent gewoon op mijn gezicht!

Dat Ferrari’s onder bepaalde omstandigheden bijzonder geniepig kunnen zijn, weten we maar al te goed. Sterker nog, we hebben door de jaren heen een compleet dossier opgebouwd met bewijs. De schuifpartijen resulteren nagenoeg altijd in een dure grap. Het zijn immers kostbare auto’s. Toch wil de ene Ferrari nog al eens duurder zijn dan de andere. Dat realiseert de eigenaar van zijn vangrail-knuffelende 458 Speciale Aperta zich maar al te goed.

De Ferrari in kwestie behoort toe aan de Belgische Instagrammer en YouTuber POG. De Belg plaatste gisteravond een foto waarop zijn verwoeste Speciale te zien was. Naar verluidt zat er iemand anders achter het stuur van de POG-LICE.

Anything can happen in a heartbeat. Aquaplaning at normal speed. My Ferrari hit the guardrail on the highway and spun around several times. A tree pierced the bodywork, fortunately without hitting the driver. No one got hurt, that is all that matters. I do not know the driver, but he is a professional. Be careful out there. You may have the safest car in the world, aquaplaning can kill you in seconds. I was talking about fabulous cars I get to experience, but I’ll say it again : nothing is more fabulous than life.