Vlaanderen geeft dikke boetes voor roken met kind in auto

In Vlaanderen zijn ze eindelijk tot hun zinnen gekomen. Het Vlaams Parlement heeft het plan om een verbod in te voeren om bij kinderen in de auto te roken vandaag unaniem goedgekeurd. Zij die dit voortaan wel doen en gepakt worden, kunnen maximaal een boete krijgen van 1.000 euro.

Met het invoeren van het verbod mag niemand meer roken in een auto, als daar kinderen tot 16 jaar in zitten. Het verbod kijkt overigens niet enkel naar normale sigaretten, maar ook naar elektronische sigaretten. In feite is iedere vorm van roken bij deze verboden. In hoeverre het ook daadwerkelijk gehandhaafd zal worden, moet uiteraard nog maar blijken.

Het initiatief komt van CD&V-minister Joke Schauvliege. Zij had aanvankelijk geprobeerd het verbod op federaal niveau in toe voeren, maar klaarblijkelijk voelde Wallonië hier weinig voor. In Vlaanderen is het uiteindelijk wel gelukt.