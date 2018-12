Held! 9-voudig kampioen Loeb keert terug in WRC

Een absolute baas is het.

Met een enorm warm gevoel in mijn hart mag ik schrijven dat negenvoudig wereldkampioen Sebastien Loeb na een afwezigheid van zeven jaar terugkeert naar het Wereldkampioenschap Rally. De meest succesvolle rallycoureur aller tijden heeft een contract getekend bij Hyundai en zal de komende twee seizoenen voor het Koreaanse team in actie komen in een i20 WRC.

Komend seizoen mag Loeb samen met zijn navigator Daniel Elena zesmaal zijn opwachting maken, allereerst tijdens de Rallye Monte-Carlo aan het begin van het seizoen. De weekenden dat Loeb en Elena niet in actie komen, valt oud-teamgenoot van Loeb, Dani Sordo, voor hen in. De Spanjaard heeft zijn contract met een jaar verlengd en rijdt zodoende voor het zesde jaar op rij voor Hyundai. Met de aankondiging dat Loeb en Sordo in de derde Hyundai rijden is de toekomst van Hayden Paddon onzeker geworden. Wel is duidelijk dat de Belg Thierry Neuville en de Noor Andreas Mikkelsen aan het team verbonden blijven.

Hoewel Loeb hiermee officieel terugkeert naar het WRC, zal het niet de eerste keer in zeven jaar zijn dat de Fransman een raceweekend in de klasse heeft gereden. Sebastien reed in 2013 part-time met Citroën en won in vier wedstrijden nog tweemaal. In de jaren daarna probeerde hij het nog viermaal, maar pas in zijn laatste poging kende hij succes. Loeb won namelijk de Rally van Spanje, die eerder dit jaar werd gehouden.

De aankondiging is enigszins uit de lucht komen vallen, want eerder leek het erop dat Loeb zijn beoogde terugkeer niet zou kunnen verwezenlijken, omdat Citroën hem geen plaats kon bieden. Daarnaast was hij eerder door Peugeot Sport gedropt, omdat het Franse fabrieksteam aankondigde na één jaar te stoppen met het Wereldkampioenschap Rallycross. Wel rijdt de Fransman binnenkort met Peugeot de Dakarrally.