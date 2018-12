Kia vuurt prijzen van de nieuwe ProCeed op ons af

Oppassen!

Kia heeft vanmiddag de prijzen onthuld van de “eerste mainstream shooting brake in het C-segment”. Klinkt vergezocht, maar in dit geval vergeven we ze het met dergelijke kreten te smijten. De nieuwe ProCeed is immers gewoon een bijzonder fraaie auto om je ogen over te laten glijden. De Koreaanse autofabrikant is leverbaar in tal van uitvoeringen en zodoende zijn er een boel prijzen om te bespreken.

Omdat er dusdanig veel prijzen op ons af worden geschoten, bewegen we ons als Neo in de Matrix en grijpen we voor nu enkel het instapmodel uit de lucht, om later op de rest terug te komen. De Kia ProCeed is leverbaar vanaf 30.995 euro. Voor dit bedrag krijg je de ProCeed in GT-Line met een 120 pk sterke éénliter benzinemotor.

Diezelfde krachtbron komt nog eenmaal terug bij de GT-PlusLine, die aan te schaffen is voor een prijs van 33.495 euro. Deze uitvoering heeft extra luxe opties, zoals dodehoekdetectie, een audiosysteem van JBL, een verwarmbare achterbank en een slimme automatische achterklep, evenals en een in drie delen neerklapbare achterbank. Daarna volgt de 1.4 T-GDi-motor in verschillende uitvoeringen. Instappen kan hier vanaf 32.495 euro, een automatische versnellingsbak krijg je pas tegen 34.495 euro. Dieselen kan vanaf 35.495 euro en een automatische versnellingsbak kost bij deze motorconfiguratie tenminste 37.495 euro.

Wie meer pit in zijn ProCeed wil hebben, moet het zoeken bij de GT-uitvoering. Deze krijgt een 204 pk sterke 1.6 T-GDi-motor. De ProCeed kost in deze vorm tenminste 43.295 euro. Een automaat krijg je tegen een bedrag van 45.295 euro en dit is tevens de duurste uitvoering die Kia aanbiedt. Aan het eind van het eerste kwartaal komt de auto op de Nederlandse markt terecht.