Onderzoek: “systematische achteruitgang wegennet Vlaanderen”

Reparaties zouden miljoenen kosten.

Dat de staat van de wegen in België nogal wat te wensen overlaat, zal voor velen niet als een donderslag bij heldere hemel komen. Vergeleken met de rest van de wereld zijn de wegen zelfs slechter dan in bepaalde Afrikaanse landen. Uit een nieuw rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) blijkt echter dat er wel degelijk schot in de zaak zit. Echter verloopt niet alles even soepeltjes.

Eerst het slechte nieuws. Het AWV houdt de toestand van de gewestwegen (provinciale wegen) nauw in de gaten. In vergelijking met de afgelopen jaren blijkt dat er steeds meer gewestwegen zijn die niet aan de eisen voldoen, en een onvoldoende scoren. Het AWV vindt het een ernstige zaak en spreekt, met name voor Oost- en West-Vlaanderen, van “een systematische achteruitgang van de toestand van het wegennet”. Reparaties zouden in de honderden miljoenen euro’s lopen.

Het AWV rekende uit hoeveel geld er per gebied nodig is om orde op zake te stellen. In het ergste geval (West-Vlaanderen) wordt de schade op 194,8 miljoen euro geschat. Oost-Vlaanderen volgt met 159,4 miljoen euro. Limburg is de goedkoopste. Hier zouden ze niet meer dan 74,2 miljoen euro nodig hebben.

Terwijl de staat van de gewestwegen immer achteruit blijft gaan, doen de snelwegen het vele malen beter. De Vlaamse autosnelwegen die een score van ‘goed’ of ‘zeer goed’ kregen, steeg de afgelopen vijf jaar van 47,4 procent naar 59,8 procent. Daarbij is het aantal wegvakken dat in slechte staat was in hetzelfde tijdsbestek gedaald van 23,7 procent naar 14,2 procent.

Met dank aan Arjen voor de tip!

Beeld: Donkervoort D8 GTO, via @porsche911turbo2