Totaaldebiel stopt op A1, veroorzaakt enorme kettingbotsing

Het einde van de werkweek is niet zonder problemen verlopen.

Zoals wij wel vaker aan het licht brengen, hebben sommige figuren ze niet allemaal op een rijtje. Vandaag vinden we wederom zo een perfect specimen. Op de Rijksweg A1 bij Weesp is vanmiddag een verkeersruzie uitgelopen op een flinke kettingbotsing. Daarbij waren in totaal vijf auto’s betrokken.

Het ongeval gebeurde om precies te zijn net voor half 1 s’middags bij het aquaduct Weesp/Muiden. Het is niet precies duidelijk hoe de verkeersruzie is ontstaan, maar het is meer dan duidelijk dat er bij de uiteindelijke veroorzaker van het ongeval een steekje los zit. De automobilist in kwestie wilde namelijk “verhaal halen” en stopte zijn bolide bij degene waarmee hij ruzie had. Hierdoor ontstond abrupt een file, waarin vervolgens vijf auto’s met elkaar in aanraking kwamen.

De beoogde veroorzaker van het ongeluk had uiteraard geen zin om zijn verantwoording af te leggen voor het incident, dus voordat hij zichzelf in de problemen kon brengen, schoot hij met hoge snelheid weg van de file.

Hoewel de Politie Gooise Meren spreekt van een levensgevaarlijke situatie, zijn gelukkig geen van de betrokkenen gewond geraakt door het voorval. Ondanks het grote aantal auto’s dat het incident heeft meegemaakt, is de politie momenteel nog op zoek naar tips over de verkeersruzie en de veroorzaker van het ongeval. Mocht je tips hebben, dan kun je ze bij hen kwijt.