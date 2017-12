Vrouw rijdt op de A1 met een 45-km/u karretje

Nee mevrouw..

Invalidevoertuigen zijn een fijne uitkomst voor ouderen of mensen die niet zo best te been zijn. Het is wel belangrijk om de regels te weten van zo’n voertuig. Het feit dat ze standaard niet harder dan 45 km/u kunnen en dus niet welkom zijn op een snelweg bijvoorbeeld.

Een vrouw had gisteren op Eerste Kerstdag andere plannen. Ze reed met haar brommobiel de A1 op. Met maximaal 45 km/u karren over een snelweg, terwijl automobilisten met 100 km/u of harder voorbij razen. Dit verhaal kon heel naar aflopen. Gelukkig reden diverse automobilisten met de kerstgedachte in het hoofd.

Op de snelweg werd de vrouw klemgereden door een groepje automobilisten. Het voertuig werd vervolgens begeleid naar het dichtstbijzijnde tankstation. Daar nam de politie het over, die er voor zorgde dat de vrouw veilig thuiskwam. De politie zegt erg blij te zijn met het ingrijpen van andere automobilisten, die zo erger wisten te voorkomen.

Fotocredit: Team Hoofdwegen op Twitter