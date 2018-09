Deze kentekenplaat belooft helemaal niks teveel

Onze @casperh heeft inmiddels kramp van de vreugdesprongetjes.

De botergeile Porsche’s blijven ons maar om de oren vliegen dezer dagen. Gisteren hadden we de splinternieuwe 935 voor je in de aanbieding, een bijzonder projectje dat Porsche helemaal zelf uit de grond heeft gestampt. Vandaag schotelen we je wederom smulwerk uit Stuttgart voor, maar dit keer zijn er wat andere partijen betrokken bij de auto. Zeker niet de minste overigens, je kijkt namelijk naar het resultaat van een collab tussen Lanzante (ja, die jongens van de Macca F1 die in 1995 Le Mans won) en McLaren. De mad scientists van Lanzante waren namelijk op het idee gekomen een Porsche 930 bij de kladden te nemen en er een glorieus Frankensteinesque monster van te maken.

En zo geschiedde. McLaren was wel down met het plan en liet the_real_lanzante (gramz) hun gang gaan. Waarom ook niet, in het verleden heeft ze dat immers geen windeieren gelegd. Het idee is even gek als geniaal: zoals velen van jullie weten leverde Porsche ooit F1-motoren aan McLaren. Niet onder hun eigen merknaam, maar onder een bedrijfsnaam van McLaren-investeerder Mansour Ojjeh, te weten Techniques d’Avant Garde (TAG).

De samenwerking was niet zonder succes. Op aandringen van Niki Lauda werd de Porsche-motor halverwege het seizoen van 1983 al halsoverkop achterin de Macca van dat jaar gehangen, die eerder dat jaar nog van start ging met een normaal ademende Cossie V8. Zo konden de kinderziektes vast aangepakt worden. Één jaar later werd Niki kampioen in de McLaren-TAG (Porsche). Teamgenootje Alain Prost flikte datzelfde kunstje ook nog eens in 1985 en 1986. Al met al Nicht schlecht.

Maar wat heeft dit alles met de Porsche 930 te maken? Wel, je raadt het al: ooit is een op de 930 gebaseerde mule gebouwd, met de F1-motor achter in de staart. Vermoedelijk was het idee om de motor incognito te onderwerpen aan de eerste tests. Dan begrijp je waarschijnlijk ook wat Lanzante nu van plan is. Inderdaad, die gekkies gaan elf 930jes voorzien van zo’n ouderwetse F1-tor in de staart! Affengeil. De auto is inmiddels aan het publiek getoond op Porsche’s Rennsport Reunion in Braunschweig op het pittoreske circuit van Laguna Seca.

Over vermogens worden nog geen uitspraken gedaan. Toen de turbodruk in 1987 al reglementair gereduceerd was tot 4,0 bar, peurde Porsche er zo’n 650 Pferde uit, maar we weten dat dit met meer boost nog vele malen meer kon zijn. Dat gezegd hebbende: als je de auto daadwerkelijk gaat gebruiken, lijkt het ons niet zo tof als je na elke 300 kilometer je 1.5 V6 moet reviseren. Even de goede balans vinden dus.

Dank Jan Lammers voor de tip (nee, niet die Jan Lammers)!