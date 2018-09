Bekijk de Project Black S met F1-techniek in volle glorie

Een spectaculaire auto met een ronduit gestoorde aandrijflijn.

Eigenlijk is ontzettend vreemd dat een merk dat zoveel schitterende conceptauto’s maakt maar slecht mee kan komen als het aankomt op concrete verkoopcijfers. Kijken we naar het portfolio van de luxetak van Nissan, dan kunnen we probleemloos talloze haarfijne studiemodellen aanwijzen. Vandaag presenteert Infiniti een nieuw studiemodel waarmee ze bewijzen dat ze het niet verleerd zijn.

Technisch gezien hebben we de Project Black S vorig jaar al kunnen bekijken, maar destijds kregen we een relatief milde versie van de auto te zien. Waar de geblazen 3-liter V6 in het eerste voorbeeld slechts 500 pk produceerde, perst s’werelds eerste dual-hybrid aandrijflijn, gelegen in de nieuwe Project Black S, er een niet onsmakelijke 571 pk uit. Hiermee moet de bolide in minder dan 4 seconden naar de 100 km/u snellen.

De dubbelhybride aandrijflijn van de Infiniti is gemaakt in samenwerking met het Formule 1-team van Renault. De aandrijflijn in het prototype geldt als Infiniti’s meest recente ontwikkeling om haar modellengamma te elektrificeren. Wellicht dat we in de toekomst een vergelijkbare aandrijflijn mogen verwelkomen.

De krachtige hybride aandrijflijn van de op de Q60 gebaseerde Project Black S bestaat uit drie motor generator units (MGU’s): twee MGU-H’s (voor hitte) en één MGU-K (kinetisch energie). Omdat beide MGU-H’s zijn verbonden aan de twee turbo’s, kan de Project Black S zowel onder het aanremmen als tijdens het accelereren elektrische energie opwekken.

Voorlopig wil Infiniti nog niet zeggen of de auto te zijner tijd in productie gaat, maar ze nemen de bolide wel mee naar de Paris Motor Show.