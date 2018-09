Politie houdt ernstig toegetakelde Golf R aan bij A16

Dit gaat zo natuurlijk niet.

Sommige mensen zijn zulke oelewappers, dat ze vrijwel iedere dag in aanmerking komen voor een fictieve Darwin-award. In de meeste gevallen denken we dat dergelijke domoren vooral uit Rusland en de Verenigde Staten komen, maar ook ons eigen land is de thuisbasis van een flink aantal uilskuikens. De Landelijke Eenheid Zuidwest kwam vanmiddag in aanraking met zo’n mafketel.

Een stel agenten deed vanmiddag de gebruikelijke ronde in hun Volkswagen Touran op de rijksweg A16, toen ze ineens stuitten op een zwaar toegetakelde, maar nog altijd rijdende bolide van hetzelfde merk. In het specifiek was het een rode Volkswagen Golf R (rijtest) die meer dan gevaarlijk bezig was.

Nadat ze de bestuurder hadden aangehouden, konden ze zijn bolide vluchtig inspecteren. De Golf R bleek in twijfelachtige staat te zijn. Schijnbaar had de auto een aardige klapper meegemaakt, want niet alleen de zij-airbags waren afgegaan, ook het linkerachterwiel stond schuin onder de auto. Daarnaast had de auto allerlei deuken in het plaatwerk.

Het is nog niet precies duidelijk bij wat voor incident de auto betrokken is geweest. Het is evengoed onduidelijk of de bestuurder een prent (of een zwaardere straf) heeft gekregen voor zijn onveilige gedrag. Voorlopig weten we alleen dat de auto weggetakeld is naar een garage.