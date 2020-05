Totaalmalloot rijdt met truck Ferrari van baas aan barrels

De trots van je baas compleet aan barrels rijden…Niet de beste manier om een loonsverhoging af te dwingen, dunkt ons.

Jaja, het wordt weer warmer en mensen hebben het zwaar met Corona. De druk om (financieel) gezond te blijven wordt hoger en hoger. Het is het ideale recept voor totaalmallotigheid om aan het terrein te winnen. Immers huist er ergens diep van binnen een beetje totaalmalloot in ons allen, toch? Nou ja, behalve in Louis van Gaal dan, uiteraard.

Gelukkig hebben de meesten het wel redelijk onder controle, maar dat geldt niet voor een trucker uit Trumpmenië. Volgens informatie van kwaliteitspublicatie Carscoops was de beste man ingehuurd door een transportbedrijfje om een lading vracht te verplaatsten. Hiervoor zou hem dan een splinternieuwe Volvo truck ter beschikking gesteld worden.

In een typisch gevalletje ‘moeilijke jeugd gehad, wilde een rode fiets, kreeg een blauwe’, bleek dit echter een ontzettend vals voorwendwensel van het bedrijf. De trotse trucker kreeg namelijk géén nieuwe Volvo als strijdmakker mee. In plaats daarvan stond er een aftands exemplaar unit uit 2019 met 50.000 mijl op de klok voor hem klaar. Tot overmaat van ramp was de werkgever niet enorm blij met de instelling van de man. Zodoende zag men verder af van diens diensten.

Wat er vervolgens gebeurde, is deel van de lokale folklore. Zeker is dat er een truck op/in/tegen de Ferrari GTC4Lusso T (rijtest) van de eigenaar van het bedrijf terecht is gekomen. Zoals je kan zien op foto’s die circuleren op de sociale media, is daarbij schade opgetreden die een importboer die ik ken in Soest zou afdoen als ‘lichte parkeerschade’.

Sommigen zeggen dat de werknemer in de eerste de beste truck die hij kon vinden is gesprongen en die op de Ferrari geklapt heeft terwijl hij zelf uit de truck sprong. Sommigen zeggen dat hij tegen de Ferrari gerost is, daarna een stukje achteruit is gereden en daarna nog eens tegen de Ferrari geramd is. Anderen zeggen dat de eigenaar nog voor de auto is gaan staan, maar op het laatste moment is weggesprongen. Hoe dan ook zou daar een Die Hardesque dialoog aan vooraf zijn gegaan. De bloemlezing van een anonieme ooggetuige luidt als volgt:

While he “repeatedly asked to stay and work”, the owner’s mind was made up to terminate their cooperation. Before he left the trucking company’s premises, our source says that he “asked the owner if that [Ferrari GT4Lusso] is his car”. The owner said that it is indeed, to which the trucker replied “now you’ll see what happens when you f*** with me! Anoniempje

Yippee Ki Yay…Haal jij stiekem een SP-esque sardonisch genoegen uit de aanblik van de geplette Ferrari van een rijkaard? Of moeten ze de verantwoordelijke totaalmalloot de rest van zijn leven laten werken voor het slachtoffer in een Volvo uit 1987? Laat het weten, in de comments!

Dank Rutger voor de tip!